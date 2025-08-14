Home > विदेश > Trump-Putin मुलाकात से पहले, प्रमुख अमेरिकी अधिकारी ने दी भारत को बड़ी चेतावनी…कहा – अगर नहीं बनी बात तो…

India-US Tariff: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को रूसी तेल व्यापार पर द्वितीयक शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शुल्कों में वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगी।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 21:01:26 IST

India-US Tariff: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को रूसी तेल व्यापार पर द्वितीयक शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शुल्कों में वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगी।

बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में, बेसेंट ने कहा, “हमने रूसी तेल खरीदने पर भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर हालात ठीक नहीं रहे, तो प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क बढ़ सकते हैं।”

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसमें रूसी तेल और हथियार खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल था।

भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक कदम उठाएगा – MEA

शुल्कों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। मंत्रालय ने कहा, “किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

गंभीर परिणाम भुगतने होंगे – बेसेंट

बेसेंट ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं, और यूरोपीय इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्हें यह कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूरोपीय देशों को इन प्रतिबंधों में हमारा साथ देना होगा। यूरोपीय देशों को ये गौण प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना होगा।”

इसके साथ ही, ट्रंप ने रूस को चेतावनी भी दी है कि अगर मास्को शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो उसे “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे।

भारत का लगभग 35-40 प्रतिशत तेल आयात रूस से होता है, जो 2021 के 3 प्रतिशत से काफी ज़्यादा है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही नई दिल्ली द्वारा रियायती दरों पर रूसी तेल की ख़रीद के कारण वाशिंगटन के साथ उसके संबंधों में तनाव आया है।

हालाँकि भारत रूसी तेल ख़रीदने वाला अकेला देश नहीं है, लेकिन यूक्रेन में युद्धविराम कराने के ट्रंप के प्रयासों से नुकसान उठाने वाला यह एकमात्र देश है।

फॉक्स बिज़नेस को दिए एक साक्षात्कार में व्यापार समझौते को लेकर भारत को “थोड़ा अड़ियल” कहने के बाद बेसेंट ने भारत के बारे में यह दूसरी टिप्पणी की है।

शशि थरूर का बेसेंट पर पलटवार

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बेसेंट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “मैंने सुना है कि कुछ लोग भारत पर ‘अड़ियल’ होने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि अड़ियल होना, विनम्र होने या अन्याय को स्वीकार करने से कहीं बेहतर है।” भारत पर ट्रंप के टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं।

