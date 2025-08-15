Trump का चेहरा देखने से पहले Putin का ‘पावर मूव’, भारत को भेजा ऐसा मैसेज, PM Modi संग दोस्ती हुई और गहरी

Putin Message To India Before Meeting Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले हैं। ट्रंप लंबे समय से भारत पर सिर्फ इसलिए दबाव बना रहे थे कि रूस से भाव मिले। ट्रंप ने खुद इस बात का दावा किया है कि ‘भारत पर लगाए टैरिफ की वजह से ही रूस बातचीत के लिए तैयार हुआ है’। वहीं, ट्रंप से मुलाकात से ठीक पहले पुतिन ने अपने पावर मूव से फिर साबित कर दिया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के पहले भारत को एक खास संदेश भेजा है।