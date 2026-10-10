Iran US Conflict: पुतिन ने ट्रंप तक पहुंचाया ईरान का संदेश, मिडिल ईस्ट में जंग रोकने के लिए क्या है तेहरान का प्लान?

Putin Iran Message to Trump: रूस की इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से अल अरबिया के मुताबिक, क्रेमलिन ने कहा कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान के साथ मिलकर वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े के संभावित हल पर ईरान का नजरिया US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है.

क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा कि पुतिन ने ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियन के साथ मिलकर ट्रंप को ईरान के विचार बताए. हालांकि, क्रेमलिन ने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने पुतिन के मैसेज पर क्या जवाब दिया या झगड़े को सुलझाने पर ईरान के नज़रिए के बारे में और जानकारी नहीं दी.

डिप्लोमैटिक कोशिशें गर्मियों से रुकी हुई

फरवरी में ईरान पर US-इज़राइली हमलों के बाद से सात महीने से ज़्यादा समय से चल रहे ईरान झगड़े को खत्म करने की डिप्लोमैटिक कोशिशें गर्मियों से रुकी हुई हैं. पुतिन ने इस हफ़्ते की शुरुआत में तुर्कमेनिस्तान में एक समिट के दौरान ईरानी पेज़ेशकियन से मुलाकात की, जहां रूसी लीडर ने शांति कायम करने में मदद करने में दिलचस्पी दिखाई.

जून में, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान झगड़े को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क बताने वाले एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर सहमत हुए थे. लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों की वजह से US मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए. हाल ही में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला.

ट्रंप ने यूक्रेन विवाद पर पुतिन से बात की

AFP के मुताबिक, क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप ने शुक्रवार को फोन पर पुतिन के साथ यूक्रेन में युद्ध को कम करने के अपने आइडिया शेयर किए. पुतिन ने प्रपोज़ल को समझदारी से लिया, लेकिन मॉस्को ने वॉशिंगटन के सुझाए गए तरीकों या रूसी प्रेसिडेंट के जवाब के बारे में डिटेल में नहीं बताया. रूसी प्रेसिडेंट ने शनिवार को रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी TASS और RIA नोवोस्ती के हवाले से कहा, रूसी प्रेसिडेंट को तनाव कम करने के मकसद से US की तरफ से कुछ प्रपोज़ल मिले हैं.

ट्रंप, जिन्होंने जनवरी 2025 में ऑफिस संभाला था, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से चल रहा है. मॉस्को और कीव के बीच बातचीत काफी हद तक अटकी हुई है, दोनों तरफ से हाल के महीनों में लंबी दूरी के हमले तेज़ हो गए हैं. इस बीच, US, यूक्रेनी और यूरोपियन अधिकारियों ने शुक्रवार को मियामी में मीटिंग की, क्योंकि वाशिंगटन ने लड़ाई खत्म करने और रुकावट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें फिर से शुरू कीं.

यूक्रेन में रूसी हमलों में 12 लोगों की मौत

यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया इलाके में रूसी हमलों में तीन बच्चों समेत कम से कम 12 लोग मारे गए. इलाके में रिहायशी इमारतों पर रूसी हवाई बम गिरने से कम से कम 14 लोग घायल हो गए.

यह हमला US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक डील के ऐलान के एक दिन बाद हुआ. रूसी डीजल खरीदने के लिए, कीव ने चेतावनी दी थी कि इस कदम से यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को फंड करने में मदद मिल सकती है. इस घोषणा से यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर सालों से चल रहे US के दबाव को खत्म करने का संकेत मिला और यह तब आया जब ट्रंप US मिडटर्म चुनावों से पहले बढ़ती फ्यूल की कीमतों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे.

ज़ेलेंस्की ने शनिवार को X पर लिखा, आज, रूस ने ज़ापोरिज्जिया में रिहायशी इमारतों पर पांच ग्लाइड बम गिराकर डीज़ल एक्सपोर्ट पर लगे बैन हटाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि हमलों से पता चलता है कि मॉस्को ने दबाव में किसी भी तरह की कमी का मतलब यह निकाला कि वे लड़ते रह सकते हैं, शहरों पर बम गिराते रह सकते हैं और कहा कि अलग-अलग सिग्नल की जरूरत है.