Putin Trump Meeting: रूस-यूक्रेन जंग होगी खत्म! जल्द Putin और Trump की होगी मुलाकात…ये इस्लामिक देश करेगा दोनों दिग्गज राष्ट्र अध्यक्षों की मेजबानी

Published By: Shubahm Srivastava

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 7, 2025 20:37:06 IST

Putin Trump UAE Meeting: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सालों से चले आ रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द ही मुलाकात करेंगे। पुतिन ने यह जानकारी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, जिसका मकसद तीन साल से चल रहे युद्ध में युद्धविराम की संभावनाओं को तलाशना है।

बता दें कि दोनों की मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगी। पुतिन ने इस पर कहा कि इस मुलाकात के लिए संयुक्त अरब अमीरात को संभावित स्थल के तौर पर चुना गया है। उन्होंने अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपना दोस्त बताया और कहा कि यूएई इस बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है।

मुलाकात की सटीक तारीख अभी तय नहीं

पुतिन ने कहा, “हमारे कई मित्र हैं जो ऐसी बैठकों के आयोजन में मदद करना चाहते हैं। उनमें से एक हमारे प्रिय मित्र, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं।” यह पहली बार होगा जब अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष किसी गैर-पश्चिमी, तटस्थ स्थान पर यूक्रेन युद्ध पर आमने-सामने चर्चा करेंगे। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि यह बैठक “आने वाले दिनों में” होगी। हालाँकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख और स्थान की घोषणा नहीं की गई है।

मुलाकात के बाद क्या बनेगी बात?

यह बैठक न सिर्फ़ यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अहम हो सकती है, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरण भी बदल सकती है। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मुलाक़ात महज़ एक प्रतीकात्मक राजनीतिक क़दम है या वाकई युद्ध समाप्ति की दिशा की ओर पहला बड़ा कदम? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है, और वो भी यूएई से।

