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न दफनाया, न जलाया गया… 102 साल बाद भी नहीं गला शव! कौन हैं रूस के वो नेता जिनका आज तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार?

Lenin Preserved Body: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच एक बार फिर दुनिया के उस नेता का नाम सुर्खियों में है, जिसकी मौत को एक सदी से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया.

By: Shristi S | Published: June 30, 2026 11:09:38 PM IST

कौन है रूस के वो नेता जिनका आज तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार?
कौन है रूस के वो नेता जिनका आज तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार?


Russian Leader Vladimir Lenin: मौत के बाद किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार कुछ घंटों या अधिकतम कुछ दिनों के भीतर कर दिया जाता है. यही दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म की परंपरा भी है. लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे नेता भी हुए हैं, जिनकी मौत के बाद उनका शव दफनाने या अंतिम संस्कार करने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर दिया गया. आज भी लाखों लोग उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं.

हाल के दिनों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच एक बार फिर दुनिया के उस नेता का नाम सुर्खियों में है, जिसकी मौत को एक सदी से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया. हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ के संस्थापक और रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे व्लादिमीर इलिच लेनिन की, जिनका शब आज भी मॉस्को के रेड स्क्वायर स्थित विशेष मकबरे में सुरक्षित रखा गया है.

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व्लादिमीर इलिच लेनिन कौन थे?

व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल, 1870 को रूस में हुआ था. उन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति को लीड किया, जिससे रूसी राजशाही खत्म हो गई. इस क्रांति के बाद, दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश सोवियत यूनियन (USSR) बना. लेनिन सोवियत यूनियन के पहले लीडर बने और उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की नींव रखी जिसे बाद में दुनिया भर के कई देशों ने अपनाया.

उनकी मौत के बाद क्या हुआ?

लेनिन की मौत 21 जनवरी, 1924 को 53 साल की उम्र में हुई थी. शुरू में, सरकार ने एक प्राइवेट फ्यूनरल का इंतज़ाम किया, लेकिन लाखों लोग उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे. सर्दियों का मौसम होने की वजह से, बॉडी को कई दिनों तक संभालकर रखा गया, और भीड़ बढ़ती गई.

इसके बाद, उस समय के सोवियत लीडरशिप ने लेनिन की बॉडी को हमेशा के लिए संभालकर रखने का फैसला किया. शुरू में, उनकी बॉडी को एक टेम्पररी लकड़ी के मेमोरियल में रखा गया था. बाद में, रेड स्क्वायर पर शानदार लेनिन म्यूज़ियम बनाया गया, जहां आज भी उनका शरीर रखा है.

102 सालों तक शरीर को कैसे संभालकर रखा गया है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि इंसान का शरीर सौ साल से ज़्यादा समय तक बिना खराब हुए कैसे सही-सलामत रह सकता है. इसका जवाब मॉडर्न साइंस और लगातार देखभाल में है. लेनिन के शरीर को सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिन से संभालकर नहीं रखा गया था. सोवियत साइंटिस्ट्स ने एक बिल्कुल अलग तकनीक बनाई. उन्होंने शरीर से खून और दूसरे फ़्लूइड्स निकाले और शरीर के टिशूज़ को लंबे समय तक संभालकर रखने के लिए एक खास केमिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया.

एक्सपर्ट्स की एक टीम आज भी रेगुलर तौर पर लेनिन के शरीर की देखभाल करती है. हर 18 महीने में, उनके शरीर को कई हफ़्तों के लिए एक खास केमिकल सॉल्यूशन में रखा जाता है. इस प्रोसेस से स्किन की नमी और इलास्टिसिटी बनी रहती है. लेनिन के शरीर के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कड़े कंट्रोल में रखा जाता है. ज़्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माहौल पर लगातार नज़र रखी जाती है.

लेनिन के शरीर के कुछ हिस्सों की मरम्मत भी की गई

इतने सालों में, लेनिन के शरीर के कुछ हिस्सों की मरम्मत भी की गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज जैसा शरीर दिखता है, उसमें साइंटिफिक तरीके से संभालकर रखे गए हिस्सों के साथ ओरिजिनल टिशू भी शामिल हैं. चेहरे, हाथों और स्किन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए काम चल रहा है.

क्या पूरा शरीर ओरिजिनल है?

यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है. साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि लेनिन के शरीर का एक बड़ा हिस्सा ओरिजिनल है, लेकिन कुछ टिशू और बाहरी हिस्सों को दशकों की देखभाल से बचाकर या फिर से बनाया गया है. इसलिए, आज जैसा शरीर दिखता है, वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा 1924 में था, लेकिन माना जाता है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा ओरिजिनल शरीर है.

1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, कई रूसी नेताओं और धार्मिक संगठनों ने मांग की कि लेनिन का अंतिम संस्कार किया जाए. रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के समय में यह मुद्दा कई बार उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. मॉस्को का रेड स्क्वायर और लेनिन म्यूज़ियम रूस के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से हैं. दुनिया भर से टूरिस्ट लेनिन के बचाए हुए शरीर को देखने आते हैं.

Tags: Ayatollah Ali KhameneiKhamenei Funeral Cermonyrussia
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