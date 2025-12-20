विदेशी पर्यटकों के वो 8 लम्हे जिन्होंने 2025 में इंटरनेट पर किया रूल

8 Viral Stories of Foreign Travellers in India That Won the Internet: साल 2025 वैसे तो भारत के लिए ज्यादा खास नहीं रहा है. लेकिन कुछ ऐसे पल भी हैं जो हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं. साल 2025 की ये कहानियां एक बार फिर से साबित करती हैं कि भारत केवल ऐतिहासिक स्मारकों का देश नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का भी एक बड़ा केंद्र है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज़ ने यह पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भाणा और संस्कृति की सीमाओं के बाद भी भारत एक बेहद ही प्यारा देश है. इसने वैश्विक स्तर पर भारत की एक सकारात्मक और समावेशी छवि सामने निकलर आती है. साल 2025 भारत में पर्यटन के लिए एक सुनहरा केंद्र रहा है. जहां, सोशल मीडिया के आज के दौरा में, विदेशी पर्यटकों के अनुभवों ने न केवल भारत की विविधता को दर्शाया, बल्कि ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है.

1. जापानी पर्यटक और ग्रामीण स्कूल की मस्ती

एक जापानी यूट्यूबर ने राजस्थान के एक छोटे से गाँव के स्कूल में बच्चों को जापानी भाषा के कुछ शब्द सिखाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसके बदले में बच्चों ने उसे राजस्थानी लोक नृत्य सिखाया. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान के वीडियो को लोगों ने जमकर पसंद किया और करोड़ों बार देखा गया है.

2. ऑस्ट्रेलियन राइडर की मदद

लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में एक ऑस्ट्रेलियन बाइकर की बाइक खराब हो गई थी, पास के एक बौद्ध भिक्षु ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि उन्हें अपने मठ में दो दिन रखकर उनकी पूरी सेवा करने का मौका भी दिया.

3. ‘ऑटो वाले का इफ्तार’

तो वहीं रमज़ान के दौरान, एक अमेरिकी जोड़ा बेंगलुरु में रास्ता भटक गया थे. इसके बाद एक ऑटो चालक ने उन्हें न सिर्फ सही पते पर पहुंचाया, बल्कि अपनी इफ्तार की थाली से उन्हें भोजन भी कराया. उनकी इस सादगी को देख नेटिज़न्स भावुक हो गए थे, और लोगों ने ऑटो चालक की जमकर सराहना भी की है.

4. डच यात्री और बनारस की आरती

नीदरलैंड की एक महिला पर्यटक का उत्तर प्रदेश के वाराणसी की गंगा आरती के दौरान भावुक होकर रोने का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें वहां जो आध्यात्मिक शांति मिली, वह उन्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली थी.

5. जर्मन शेफ और स्ट्रीट फूड का जादू

एक मशहूर जर्मन शेफ ने दिल्ली की गलियों में छोले-कुलचे बनाने वाले के साथ मिलकर खाना बनाया. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय मसालों की कला को ‘दुनिया का सबसे जटिल विज्ञान’ भी बताया था.

6. स्पेनिश जोड़ा और भारतीय शादी

केरल में घूम रहे एक स्पेनिश जोड़े को एक स्थानीय परिवार ने अपनी शादी में आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा पहनी और ‘सद्य’ पारंपरिक भोजन का आनंद भी लिया था.

7. ‘दादी का अचार’ और स्वीडिश ब्लॉगर

हिमाचल प्रदेश में एक स्वीडिश यात्री को एक बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ का बना अचार भेंट किया. उस यात्री का महिला के पैर छूने वाला वीडियो सम्मान की एक मिसाल बन गया, जिसकी जमकर तारीफ भी की गई.

8. ब्रिटिश पत्रकार और यूपी का ‘जुगाड़’

एक ब्रिटिश पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले स्थानीय ‘जुगाड़’ यंत्रों की सराहना की, जिसे देख दुनिया दंग रह गई.