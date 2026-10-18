Violent Protests In Europe: हिंसक प्रदर्शन की चपेट में यूरोप, फ्रांस-इटली का बुरा हाल; फूंक डाला 143 साल पुराना टाउन हॉल

Violent Protests In Europe: पिछले करीब एक महीने से फ्रांस जल रहा है. हिंसक और देशव्यापी प्रदर्शन खासतौर से खराब होती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, आर्थिक असमानता और सरकारी बजट कटौती के खिलाफ है. इस प्रदर्शन में स्कूल बच्चे तक शामिल हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन तक करने पर उतारू हैं. पूरे फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है. आलम यह है कि फ्रांस का एक टाउन हॉल जलकर खाक हो गया. 143 साल पुराना यह टाउन हॉल दोनों विश्व युद्धों (प्रथम और द्वितीय) के दौरान भी सुरक्षित बच गया था. पिछले कई दिनों फ्रांस से ऐसी तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर लोगों को चिंता में डाल रहे हैं.

शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को फ्रांस में एक महिला दंगाइयों के सामने गिड़गिड़ाती नजर आई. वह उनसे अपनी दुकान ना लूटने की विनती कर रही थी. इस दिल दहला देने वाले पल का वीडियो सामने आया है. इसमें महिला, युवा दंगाइयों की भीड़ से अपनी दुकान न लूटने की गुहार लगा रही है, लेकिन दंगाइयों ने उसकी एक नहीं सुनी. उन्होंने महिला को एक तरफ धकेला और तोड़फोड़ की गई दुकान के अंदर घुस गए. वीडियो में महिला को पूछते हुए सुना जा सकता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? और वह चिल्लाकर कहती है कि यह कोई सही तरीका नहीं है. वहीं, लूटपाट करने वालों ने उसकी बात अनसुनी कर दी. जब दंगाई चोरी का सामान हाथों में भरकर दुकान से बाहर निकले, तो भीड़ उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाने लगी.

इमारतों और दुकानों को पहुंचा नुकसान

शनिवार के प्रदर्शनों की बात करें तो कई इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा. फ्रांस में लगभग 5,50,000 लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद 1,200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम में दंगाइयों ने लिमोज टाउन हॉल (Limoges Town Hall) को आग के हवाले कर दिया. 1883 में बना यह ऐतिहासिक टाउन हॉल दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी सुरक्षित बच गया था, लेकिन अब आग की लपटों में घिरकर ढह गया.

X पर वायरल हुआ वीडियो

‘X’ (ट्विटर) पर 1.4 मिलियन लोगों द्वारा देखे गए एक वीडियो में इस ऐतिहासिक इमारत को ढहते हुए दिखाया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ‘फ्रेंच रेजिस्टेंस’ (फ्रांसीसी प्रतिरोध) में इस हॉल ने अहम भूमिका निभाई थी, अब इसका घंटाघर (bell tower) पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ है. यूरोप के अन्य हिस्सों जैसे इटली और बेल्जियम की सड़कों पर भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. इटली के मिलान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसके दौरान पुलिस के साथ कई बार झड़पें हुईं.

लिमोज में 1883 में बनी मशहूर टाउन हॉल की इमारत – जिसने ‘फ्रेंच रेजिस्टेंस’ (फ्रांसीसी प्रतिरोध) में अहम भूमिका निभाई थी – शनिवार रात जलकर खाक हो गई. 2017 की तस्वीर में दिख रहा ऐतिहासिक लिमोज टाउन हॉल, ‘नियो-रेनेसां’ शैली की एक भव्य इमारत थी। 1940 में, कुछ समय के लिए यह बेल्जियम की निर्वासित सरकार (government-in-exile) का आधिकारिक केंद्र भी रही थी.

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी हिंसक हुआ प्रदर्शन

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित होकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एक पलटी हुई कार के ऊपर खड़े नजर आए. शनिवार को राजधानी की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए, जिनमें से ज्यादातर युवा थे. उन्होंने शिक्षा की बढ़ती लागत और ऐसे सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिनके बारे में कई लोगों का मानना ​​है कि इनसे उच्च शिक्षा तक पहुंच और मुश्किल हो जाएगी.

पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी पुलिस पर ‘बैगुएट’ (फ्रांसीसी ब्रेड) फेंके. देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने एक टूरिस्ट ऑफिस और कई कारों में आग लगा दी. विरोध प्रदर्शन में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिनमें से अकेले पेरिस में ही 1,10,000 लोग शामिल थे. शनिवार को पश्चिमी फ्रांस के नान्तेस शहर में प्रदर्शनकारियों की फ्रांसीसी पुलिस के साथ झड़प हुई.