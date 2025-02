बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा-आगजनी, उपद्रवी छात्रों ने मुजीबुर्रहमान के घर में लगाई आग, यूनुस को अल्टीमेटम

नई दिल्ली। बांग्लादेश में आवामी लीग ने 6 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था लेकिन उससे पहले ही राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। बांग्लादेश के संस्थापक और हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान के घर पर हमला किया गया। दंगाइयों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। हजारों की संख्या में आवामी लीग के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह तोड़फोड़ उस समय हुई जब उनकी बेटी व अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थीं। आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से 6 फरवरी को सड़कों पर उतरने की अपील की थी।

शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन के जवाब में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। देर रात हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मुजीबुर्रहमान के घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। हमलावरों ने लाठी-डंडों से घर में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। इस घटना को लेकर कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इस हिंसा को स्थानीय पुलिस ने भी पूरी तरह से शह दी और गुंडागर्दी के वक्त वह पूरी तरह से मौन रही। उन्होंने दंगों पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि घटना के वक्त वहां पुलिस मौजूद थी।

#BREAKING: Bangladesh: Violent mob of students has vandalised the historic home of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Dhanmondi-32 of Dhaka, minutes before an online address of Sheikh Hasina. Protesters demanded ban on Awami League. Massive violence continues at this moment. pic.twitter.com/ABMTTJE8Ud

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 5, 2025