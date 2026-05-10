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तमिलनाडु के CM बने विजय थलापति, इस देश के राष्ट्रपति ने दिया खास बधाई संदेश

Sri Lanka President Anura Kumara Dissanayake: श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भविष्य में दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत साझेदारी और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की इच्छा भी जताई.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 10, 2026 4:28:19 PM IST

CM विजय थलापति को इस देश के राष्ट्रपति ने दिया खास बधाई संदेश
CM विजय थलापति को इस देश के राष्ट्रपति ने दिया खास बधाई संदेश


Tamil Nadu CM Vijay: सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नया अध्याय शुरू कर दिया. तमिल वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) प्रमुख विजय के सत्ता में आने के साथ ही राज्य में द्रविड़ राजनीति के लंबे दौर में बड़ा बदलाव देखने को मिला. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके साथ नौ मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दी बधाई

श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (Anura Kumara Dissanayake) ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से गहराई से जुड़े हुए हैं. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भविष्य में दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत साझेदारी और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की इच्छा भी जताई. उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के मजबूत रिश्तों के तहत दोनों पक्ष मिलकर विकास और खुशहाली की दिशा में काम करेंगे.

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DMK और AIADMK के लंबे शासन का अंत

विजय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के करीब छह दशक लंबे बारी-बारी से चले शासन का अंत हो गया. तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव ऐतिहासिक माना जा रहा है. अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी लोकप्रियता और राजनीतिक अभियान के दम पर जनता का समर्थन हासिल किया. उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक और कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं.

तमिलनाडु और श्रीलंका के रिश्ते क्यों हैं खास?

तमिलनाडु और Sri Lanka के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी पुराने हैं. श्रीलंका में बड़ी संख्या में तमिल भाषी लोग रहते हैं, जो दोनों क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं. धार्मिक दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच गहरा संबंध माना जाता है. रामायण से जुड़े रामसेतु, अशोक वाटिका और सीता अम्मन मंदिर जैसे स्थल आज भी दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान हैं.

व्यापार और संस्कृति ने बढ़ाई नजदीकियां

इतिहासकारों के अनुसार तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच व्यापारिक संबंध लगभग 2000 साल पुराने हैं. पुराने समय में तमिलनाडु के कावेरीपट्टनम और नागपट्टिनम जैसे बंदरगाहों से मसाले, मोती, हाथी दांत और कीमती रत्नों का व्यापार होता था. आज भी दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत माना जाता है. भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के तहत भी श्रीलंका को अहम पड़ोसी सहयोगी के रूप में देखा जाता है.

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Tags: C Joseph Vijay oathIndia Sri Lanka partnershipSri Lanka President Anura Kumara DissanayakeTamil Nadu CM VijayTamil Nadu Sri Lanka relations
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