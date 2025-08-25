जहां छूटियां मनाने जाते हैं भारतीय, वहां मचने वाली है सबसे बड़ी तबाही, घर छोड़ने पर मजबूर हुए 5.86 लाख लोग

Vietnam Typhoon Kajiki: वियतनाम में अक्सर भारतीय लोग छुट्टियां मानाने जाते हैं। भारतीयों के लिए ये बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन इसलिए भी है क्योंकि ये खूबसूरत होने के साथ-साथ सस्ता भी है। वहीं अब इस देश को लेकर डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफ़ान काजिकी आज वियतनाम में दस्तक देगा। मौसम विभाग के अनुसार, काजिकी वियतनाम के मध्य तट की ओर बढ़ रहा है। इसकी गति 175 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ज़मीन पर दस्तक देने के बाद और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए, देश भर के हवाई अड्डे और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट ने 22 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं।

घर छोड़ने पर मजबूर 5.86 लाख लोग

आने वाली तबाही की वजह से 4 प्रांतों के 5.86 लाख लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। थान होआ, क्वांग त्रि, ह्यू और दानंग के 1.50 लाख से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर शरण लेने का आदेश दिया गया है। काजिकी दक्षिण चीन सागर में आगे बढ़ रहा है। तूफ़ान के आने से पहले तटीय शहर विन्ह में रात भर भारी बारिश हुई। 7 तटीय प्रांतों ने समुद्र में नौका विहार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बचाव के लिए 21 हज़ार बचावकर्मियों को तैनात किया गया है।

मारे गए 200 से ज़्यादा लोग

पिछले साल भी वियतनाम में तूफ़ान में तबाही मचाई थी। तब यागी तूफ़ान की वजह से देश में बाढ़ और भूस्खलन में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लापता हो गए। वियतनाम में जान के साथ-साथ माल का भी नुकसान हुआ था। वियतनाम को यागी की वजह से लगभग 3.3 अरब डॉलर यानी ₹2.74 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।

चीन तक तूफ़ान का असर

काजिकी के चीन के हैनान द्वीप से भी गुज़रने की आशंका है। यहाँ 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। सान्या में पर्यटन स्थल, स्कूल, दुकानें और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन भी ठप है। सान्या चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पिछले साल यहाँ 3.4 करोड़ पर्यटक आए थे।

दक्षिणी हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश

जुलाई से अब तक चीन के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। आँकड़ों के अनुसार, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले महीने चीन को 52.15 अरब युआन यानी ₹6.06 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस दौरान 295 लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए।