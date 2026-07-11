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Vietnam: वियतनाम घूमने गए 15 भारतीयों की कैसे हुई मौत, डरा देने वाली है पूरी कहानी; दूतावास ने जारी की लिस्ट

Vietnam Boat Accident: वियतनामी न्यूज़ पोर्टल VN एक्सप्रेस इंटरनेशनल ने बताया कि नाव होन के रट न्गोई से 400 मीटर दूर डूब गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 11, 2026 7:35:50 PM IST

Vietnam Boat Accident: कैसे हुई 15 भारतीयों की मौत?
Vietnam Boat Accident: कैसे हुई 15 भारतीयों की मौत?


Vietnam: वियतनाम के फु क्वोक आइलैंड के पास एक नाव पलटने से पंद्रह टूरिस्ट की मौत हो गई. नाव 32 टूरिस्ट और चार क्रू मेंबर को होन के रट न्गोई से एन थोई पोर्ट ले जा रही थी.वियतनामी न्यूज़ पोर्टल VN एक्सप्रेस इंटरनेशनल ने बताया कि नाव होन के रट न्गोई से 400 मीटर दूर डूब गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए.

टूरिस्ट बचाव अभियान में लगे

नाव पलटते देख, आस-पास के टूरिस्ट मौके पर दौड़े और लोगों को निकालना शुरू किया. बचाव अभियान में शामिल एक नाव मालिक ने कहा कि उसकी नाव लगभग पांच मिनट में मौके पर पहुंच गई, लेकिन बचाव मुश्किल था क्योंकि कई यात्री पलटी हुई नाव के अंदर फंस गए थे.VN एक्सप्रेस के हवाले से नाव मालिक ने कहा, “सिर्फ़ कुछ ही लोगों को होश में लाया जा सका.”

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बचाव अभियान में 35 अधिकारी और सैनिक तैनात

एन थोई बॉर्डर गार्ड ने नेवी, कोस्ट गार्ड और दूसरे इमरजेंसी कर्मचारियों के साथ बचाव के काम में शामिल होकर, दो नावों और 35 अधिकारियों और सैनिकों को मौके पर भेजा. शनिवार दोपहर तक, बचाव दल ने स्पीडबोट पर सवार सभी 36 लोगों को निकाल लिया था. 21 लोग बच गए, जबकि दो महिलाओं और 13 पुरुषों समेत 15 अन्य की मौत की पुष्टि हुई.

हनोई में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के कारण कंट्रोल रूम बनाए हैं. दूतावास ने X पर कहा, “एक दुखद घटना में, वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई.”

नाव पर सवार 32 भारतीयों की दूतावास ने जारी की लिस्ट

क्रमांक लिंग पहला नाम अंतिम नाम
1 मेल बालासुब्रमणि पलानीसामी
2 मेल सेल्वम पिचैयाह
3 मेल सेंथिल कुमार जयवेल
4 मेल शिवकुमार मुथुकुमारस्वामी
5 मेल निर्मल कुमार सेतुरामन
6 मेल मुरुगा प्रभु अरुमुगम
7 मेल रुबन सेल्वा नाथन जैकब येसुपथम
8 मेल श्रीधर धर्मराजन
9 मेल विग्नेश्वर राधाकृष्णन गोपाल
10 मेल रामासुब्बु अन्नावी
11 मेल अबुथलखा जहीरुद्दीन
12 मेल श्रीधर सुंदरराजन
13 मेल वाम्शीधर सेल्लूर रामराज
14 मेल सेनजादैवेल कुप्पुसामी
15 मेल नागलामाडुगु सोहन
16 मेल नल्लापेटा आदिशेषैया रवितेजा
17 मेल शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद
18 मेल राजीव कलैवानन
19 मेल बालाजी नटेशन
20 मेल विनय कुमार चिथापुरम भास्कर
21 मेल रविशंकर सुगुमारन
22 मेल विपुल उत्तम चंद
23 मेल संतोष कुमार शांतिलाल जैन
24 मेल बाबू कुप्पुस्वामी
25 मेल अलगुराजन सिवासामी
26 मेल वसंत कुमार आनंदन
27 मेल श्रीधर मुदियम
28 फीमेल जया लक्ष्मी गेल्ली
29 मेल किशोर गेल्ली
30 मेल एविकोट चेरियन थॉमस थॉमस
31 फीमेल लोवेनी थॉमस
32 मेल रमेश कुमार पचियप्पन

दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए गए

नरल और हनोई में दूतावास में जानकारी और मदद देने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

पहले कंट्रोल रूम के नंबर

+84 36 281 7930, +84 91 552 37 14, और +84 33 452 0414.

हनोई में दूसरे कंट्रोल रूम के नंबर

+84 91 308 9165.

हादसे की वजह अभी साफ़ नहीं है और जांच चल रही है. 

Tags: Vietnam Boat Accident
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