Vietnam Case: दरवाजा खुला तो डिब्बे में बिलख रहा था नवजात, पास में पड़ा था एक नोट; फिर जो हुआ…

वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी से एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है. यहां के तान डोंग हीप वार्ड इलाके में एक घर के बाहर एक मासूम नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला है. 12 जून को स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और बच्चे के परिवार का पता लगाने की कोशिशों में जुटे हैं.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना देर रात करीब 12:20 बजे की है. गली नंबर 22/3/1 (के दा स्ट्रीट) में रहने वाली 42 वर्षीय होआंग थी थुआन को अचानक अपने घर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी.

बच्चे के साथ छोड़ा नोट

जब थुआन ने दरवाजा खोला, तो बाहर का नजारा देखकर उनका दिल भर आया. दरवाजे पर एक गत्ते का डिब्बा (कार्टन) रखा था, जिसके अंदर सफेद और नीले रंग के प्रिंट वाले कंबल में लिपटा एक नवजात बच्चा था. डिब्बे में एक हाथ से लिखी पर्ची भी मिली, जिसमें लिखा था, ‘हालात के आगे मजबूर होकर मैं इस बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हूँ. जिस किसी को भी यह बच्चा मिले, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इसे अपने बच्चे की तरह पालें. मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी. बच्चे का जन्म 6 जून 2026 को हुआ है.’

ममता और इंसानियत दिखाते हुए थुआन ने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले आईं. उन्होंने सबसे पहले भूखे बच्चे को दूध पिलाया और फिर आस-पास के पड़ोसियों की मदद से तुरंत इस बात की जानकारी तान डोंग हीप वार्ड पुलिस को दी.

अस्पताल में सुरक्षित है मासूम

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए ‘दी आन रीजनल मेडिकल सेंटर’ ले जाया गया. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है, और फिलहाल मेडिकल स्टाफ की देखरेख में है.

अपनों की तलाश में जुटी पुलिस

तान डोंग हीप वार्ड पुलिस विभाग ने बच्चे के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपील जारी की है. पुलिस का कहना है कि बच्चे के जैविक माता-पिता या उनके रिश्तेदार जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क कर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करें. इसके अलावा, अगर किसी भी नागरिक के पास इस बच्चे या उसके परिवार से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो वे तुरंत तान डोंग हीप वार्ड पुलिस स्टेशन या संस्कृति और सामाजिक मामलों के विभाग को सूचित करें. फिलहाल, प्रशासन कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और बच्चे को हर मुमकिन बेहतर माहौल और देखभाल देने की कोशिश में लगा हुआ है.