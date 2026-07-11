वियतनाम में भारतीय टूरिस्टों के साथ बड़ा हादसा, पलटी यात्रियों से भरी नाव, भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Vietnam Boat Capsize: वियतनाम में भारतीय टूरिस्ट के बारे में एक ज़रूरी खबर सामने आ रही है. भारतीय टूरिस्ट को ले जा रही एक नाव फु क्वोक आइलैंड के पास पलट गई. इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि वह लोकल अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर करीब से नज़र रख रही है.

पोस्ट कर दी जानकारी

वियतनाम में इंडियन एम्बेसी ने X पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि यह एक दुखद घटना है. कुछ घंटे पहले, वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास कई भारतीय टूरिस्ट को ले जा रही एक नाव पलट गई. घटना की सही जानकारी इकट्ठा की जा रही है. लोकल अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं.

In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago. Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing. In order to provide information… — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026

इंडियन एम्बेसी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

एम्बेसी ने यह भी कहा है कि प्रभावित परिवारों को जानकारी और मदद देने के लिए हो ची मिन्ह सिटी में इंडियन कॉन्सुलेट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. कॉन्टैक्ट नंबर: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14, और +84 33 452 0414 पर संपर्क किया जा सकता है.हनोई में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे +84 91 308 9165 पर संपर्क किया जा सकता है. हम किसी भी मदद या सवालों के लिए उपलब्ध हैं.

रेस्क्यू ऑपरेश जारी

नाव पलटने के तुरंत बाद लोकल अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसमें सवार यात्रियों की तलाश जारी है.पलटी हुई नाव को देखकर आस-पास की कई टूरिस्ट बोट मौके पर पहुँचीं और रेस्क्यू में शामिल हो गईं. रेस्क्यू में शामिल एक बोट ऑपरेटर ने वियतनामी न्यूज़ वेबसाइट वीएनएक्सप्रेस इंटरनेशनल (VnExpress International) को बताया कि उसकी नाव लगभग पाँच मिनट में मौके पर पहुँच गई. हालाँकि, रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल साबित हुआ क्योंकि कई यात्री पलटी हुई नाव के अंदर फँस गए थे.वीएनएक्सप्रेस इंटरनेशनल ने बोट ऑपरेटर के हवाले से कहा, “सिर्फ़ कुछ ही लोगों को होश में बाहर निकाला गया.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के समय एन थोई के पास समुद्र की हालत खराब थी. हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब हादसा हुआ तब टूरिस्ट बोट उस इलाके में चल रही थीं.

एक साल बाद एक और बोटिंग हादसा

यह ताज़ा हादसा वियतनाम में एक और बड़ी बोटिंग हादसे के लगभग एक साल बाद हुआ है.जुलाई 2025 में, कम से कम 20 बच्चों समेत 48 लोगों को ले जा रही एक टूरिस्ट बोट अचानक आए तूफ़ान के दौरान हा लॉन्ग बे में पलट गई, जिसमें कम से कम 35 यात्रियों की मौत हो गई. तेज़ हवाओं की वजह से बोट पलट गई.इस घटना ने देश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर समुद्री सुरक्षा और इमरजेंसी तैयारियों को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी थी.