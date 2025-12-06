Video: पाकिस्तान की संसद में घुसा गधा, हर तरफ मच गया हड़कंप; वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया में मचाई सनसनी

Pakistan Donkey Video: ऐसा लगता है कि विवाद और पाकिस्तान का चोली-दामन का साथ है. पाकिस्तान की सीनेट के अंदर एक गधे के घूमने और हंगामा करने का एक मज़ेदार वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. यह अजीब घटना, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई, संसद के ऊपरी सदन में पूरी तरह से हंगामा दिखाती है, जब लाइव सेशन के दौरान जानवर सीनेट चैंबर में आराम से चला गया.

पाक मंत्रियों के साथ दिखा गधा

क्लिप में, मंत्रियों को सुरक्षा के लिए भागते हुए देखा जा सकता है, जबकि कई अन्य गधे के अचानक घुसने से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं. जानवर टेबल पर कूदता, फाइलें बिखेरता और सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसे रोकने की सभी कोशिशों को नज़रअंदाज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है. बिना किसी परेशानी के, वह चैंबर में घूमता रहा, यहाँ तक कि कुछ सांसदों से भी टकरा गया.

पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का हाथ…पाक की इस चर्चित महिला ने खोले राज़; अपने देश के सेना प्रमुख को बताया कट्टरपंथी

सोशल मीडिया पर जमकर ऊड़ाया जा रहा मजाक

इस बीच, गधे के घुसने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. एक यूज़र ने कमेंट किया, “संसद में इकलौता काबिल सदस्य.” दूसरे ने मज़ाक में कहा, “मुझे लगता है कि यह AI टेक्नोलॉजी है.” तीसरे ने मज़ाक में कहा, “वह अभी-अभी अपने ही परिवार में घुसा है, इसमें क्या गलत है?”

कुछ नेटिज़न्स ने इस मौके का इस्तेमाल आर्मी चीफ़ असीम मुनीर पर मज़ाक उड़ाने के लिए भी किया, जैसे, “असीम मुनीर संसद में क्या कर रहे हैं?” और “आखिरकार, पाकिस्तान को एक समझदार और काबिल नेता मिल गया.”

🚨⚡️ UNUSUAL: “Thrilling Breach” by a Donkey in the Pakistani Parliament Hall Sparks Investigation! 🇵🇰🐴 pic.twitter.com/XaIMdihx2V — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 5, 2025

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है, 2023 में भी एक आवारा कुत्ता संसद भवन में घुस गया था, जिससे गुस्सा फैल गया था. वैसे बता दें कि कुछ यूजर्स इस वीडियो को एआई जनरेटेड बता रहे हैं.

Putin India Visit: आतंकवाद से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी की 10 बड़ी बातें! देखती रह गई पूरी दुनिया