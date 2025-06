Video Of B-2 Bombers: अमेरिकी वायुसेना ने 21 जून की आधी रात को एक गुप्त और बेहद खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से सात बी-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और बिना रुके 37 घंटे की लंबी उड़ान के बाद ईरान के तीन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर बमबारी की। बताया जा रहा है कि, इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली बंकर-भेदी बम GBU-57 MOP का इस्तेमाल किया था। अब इस पूरे मिशन का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें विमानों को रात 12:01 बजे उड़ान भरते और मिशन के बाद लैंडिंग करते देखा जा सकता है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अमेरिका का यह ऑपरेशन 21 जून की रात को शुरू हुआ और अगले दिन तक चला। कुल उड़ान अवधि 37 घंटे की थी। बताया जा रहा है कि, साल 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के बाद यह अमेरिका के बी-2 विमानों की दूसरी सबसे लंबी उड़ान थी। तब बी-2 ने 44 घंटे की उड़ान भरी थी। इस बार मिशन में शामिल सभी बी-2 विमानों ने बिना रुके उड़ान भरी, लक्ष्य पर बम गिराए और सुरक्षित वापस लौटे, सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि, यह सब एक ही मिशन में हुआ।

HOLY SH*T 🚨 This B-2 Bomber landing gives me absolute chills. God Bless American Troops 🇺🇸

