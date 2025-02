ईरान में हिजाब बैन: नंगे होकर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई मुस्लिम महिला, बोली क्या करोगे, Video देखकर उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली। ईरान में कट्टरपंथी नीतियों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हिजाब के खिलाफ फिर से विरोध देखने को मिला है। ईरान में एक बार फिर चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां एक महिला पूरी तरह नग्न अवस्था में पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई और हंगामा मचा दिया। महिला पहले कार के सामने खड़ी होती है और फिर बिना किसी डर के बोनट पर चढ़ जाती है। इसके बाद महिला कार की विंडशील्ड पर बैठ जाती है। इस घटना के दौरान पास में कुछ लोग हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। यह घटना ईरान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुई।

इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बिना कपड़ों के एक महिला विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जब महिला कार के बोनट पर खड़ी होती है तो लोगों को तेज गति से चलते और वाहनों के हॉर्न बजाते हुए सुना जा सकता है। सड़क के किनारे खड़ी कार में सवार महिला के पास कुछ लोग हथियारों के साथ भी नजर आए।

🇮🇷 BREAKING: In Iran, a woman strips naked and climbs onto a police car in a protest against the current Islamic government.pic.twitter.com/9dko7uLayZ

— TacticalEdge (@EdgeE50124) February 5, 2025