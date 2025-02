नई दिल्ली। ईरान में महिलाओं पर जुल्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उनको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है। इस्लामिक देश ईरान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक महिला हिजाब कानून और सख्त नियमों से परेशान होकर नग्न अवस्था में रोड़ पर घूमने लगी। इस वीडियो में महिला जिस तरह की हरकत करती नजर आ रही है, वो शर्मनाक है। उसकी हरकत देखकर पुलिस भी शर्मिंदा हो गई।

उसने नेशनल हाईवे पर चलती सड़कों के बीच सरेआम अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरी तरह नग्न अवस्था में पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई। वो गाड़ी के विंडशील्ड पर खड़ी हो गई और आगे की तरफ पैर फैलाकर बैठ गई। महिला की हरकत देखकर पुलिसकर्मी भी उससे कुछ नहीं कह पाए और न ही उसे पकड़ पाए। वहीं, लोगों ने महिला की उस हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस महिला के सिर पर खून सवार था, इसलिए उसे कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था।

🇮🇷 BREAKING: In Iran, a woman strips naked and climbs onto a police car in a protest against the current Islamic government.pic.twitter.com/9dko7uLayZ

— TacticalEdge (@EdgeE50124) February 5, 2025