Home > विदेश > चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा

चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा

Nicols Maduro: राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक बड़ा दावा किया है। निकोलस मादुरो ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां (US intelligence agencies) ​​उनके फोन तक नहीं पहुँच पा रही हैं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 4, 2025 13:53:50 IST

Nicols Maduro
Nicols Maduro

Huawei Mate X6: अमेरिका और वेनेजुएला (US Venezuela tensions) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (President Nicolas Maduro) ने एक बड़ा दावा किया है। निकोलस मादुरो ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां (US intelligence agencies) ​​उनके फोन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया हुआवेई मेट एक्स6 (Huawei Mate X6) स्मार्टफोन दिखाया।और कहा कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और बेहतरीन फोन है।

2024 में लॉन्च हुआ था Mate X6

निकोलस मादुरो की माने तो, “अमेरिका इस फ़ोन को न तो अपने जासूसी विमानों से और न ही उपग्रहों से हैक कर सकता है। Mate X6 मॉडल 2024 में लॉन्च हुआ था और अपने फोल्डेबल डिज़ाइन और नए ऑपरेटिंग सिस्टम HarmonyOS के कारण चर्चा में रहा है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस दावे से सुरक्षा विशेषज्ञ सहमत नही हैं। विशेषज्ञों की माने तो Huawei के फ़ोन को हैक करना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं नई तकनीक के कारण इसमें कई कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। कंपनी ख़ुद हार्डवेयर और HarmonyOS बनाती है, इसलिए शुरुआती दौर में इसमें सुरक्षा खामियां ज़्यादा हो सकती हैं।

पाकिस्तान में किस उम्र में निकाह नामा साइन कर देती हैं लड़कियां? फिर बन जाती हैं दो बच्चों की मां

iOS और Android जैसे सिस्टम कई सालों से ज़्यादा परिपक्व और सुरक्षित रहे हैं। Huawei नियमित अपडेट जारी करता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पैच सभी मॉडलों पर समय पर उपलब्ध होंगे। अगस्त 2024 में, कंपनी ने 60 सुरक्षा खामियों को ठीक किया, जिनमें से 13 को गंभीर माना गया।

बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Huawei और अमेरिका विवाद

वहीं आपको बता दें कि चीन की टेक कंपनी  हुआवेई और अमेरिका के बीच विवाद नया नहीं है। 2014 में एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे से पता चला कि अमेरिकी एजेंसी एनएसए ने चीन में हुआवेई के सर्वरों तक पहुंच बना ली थी। उनका लक्ष्य हुआवेई उत्पादों के ज़रिए दुनिया भर के नेटवर्क पर नज़र रखना था। हाल ही में चीन ने फिर से अमेरिका पर साइबर हमलों का आरोप लगाया, जिसमें उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।

China Victory Parade: क्या 150 साल तक जिंदा रहेंगे इंसान? Putin-Jinping ने बनाया तगड़ा प्लान

Tags: Huawei Mate X6President Nicolas MaduroUS Venezuela tensions
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा
चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा
चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा
चीन के इस फोन को नहीं हैक कर पाएगा दुनिया का कोई भी देश, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?