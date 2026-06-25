Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही

Venezuela Earthquakes Updates: एक साथ 2 देशों (वेनेजुएला और जापान) में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. एक मिनट के भीतर वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 शक्तिशाली भूकंप आए. इसके चलते यहां पर 22 मंजिला बिल्डिंग तक भरभराकर ढह गई. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (United States Geological Survey) ने 10 हजार से ज्यादा मौतों की आशंका जताई है. वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंप के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि ये दोनों पिछले 100 से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं, ऐसे में भारी तबाही देखने को मिल सकती है.