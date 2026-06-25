Home > विदेश > Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही

Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही

Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 भूकंप आए, जिससे इमारत ढह गई.

By: JP Yadav | Published: June 25, 2026 8:13:48 AM IST

Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही
Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही


Venezuela Earthquakes Updates:  एक साथ 2 देशों (वेनेजुएला और जापान) में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. एक मिनट के भीतर वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 शक्तिशाली भूकंप आए. इसके चलते यहां पर 22 मंजिला बिल्डिंग तक भरभराकर ढह गई. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (United States Geological Survey) ने 10 हजार से ज्यादा मौतों की आशंका जताई है. वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंप के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि ये दोनों पिछले 100 से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं, ऐसे में भारी तबाही देखने को मिल सकती है.  

Tags: Earthquakeshome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही
Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही
Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही
Venezuela Earthquakes Updates: वेनेजुएला और जापान में भूकंप से भारी तबाही, 1 दिन में में बार डोली धरती; 22 मंजिला इमारत ढही