Venezuela Earthquake: 126 साल बाद वेनेजुएला में आया खतरनाक भूकंप, 40 सेकेंड में दो बार कांपी जमीन, 7.5 तीव्रता से मची तबाही

Venezuela Earthquake: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कल 24 जून को आए भीषण भूकंप ने लोगों को दहला दिया. यहां 7.1 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, जिससे कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. महज 40 सेकेंड के अंतराल में दो बार धरती जोरदार तरीके से हिली. बताया जा रहा है कि ये पिछले 126 सालों में देश के सबसे बड़े भूकंपों में से एक है. इससे पहले साल 1900 में वेनेजुएला में 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था.

भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ संरचनाएं ढह गईं. राजधानी काराकास समेत कई क्षेत्रों में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं. प्रशासन ने आपात स्थिति घोषित करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कई सेवाओं पर रोक लगाई है. हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं.

काराकास में सबसे ज्यादा असर

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव राजधानी काराकास में देखने को मिला. तेज झटकों के बाद लोग डर के कारण अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमा हो गए. भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में बताया गया है. ये क्षेत्र देश की कई महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरियों के करीब स्थित है. काराकास से सामने आए वीडियो में कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने, दीवारों के टूटने और हवा में धूल का गुबार उठते हुए देखा गया.

कोलंबिया तक महसूस हुए भूकंप के झटके

वेनेजुएला में आए इस शक्तिशाली भूकंप का असर पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किया गया. डर के माहौल में कई लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोगों को घबराहट के बीच खुले इलाकों की ओर भागते हुए देखा गया. वहीं, अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्यूर्टो रिको, अमेरिकी और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूहों के अलावा अरूबा, कुराओ और बोनायर के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया.

जापान में भी आया 6.9 तीव्रता का भूकंप (Japan Earthquake)

इसी बीच जापान के होंशू द्वीप के पूर्वी तट पर भी 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट के पास करीब 50 किलोमीटर की गहराई में था.

आओमोरी प्रांत में इसके झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए. भूकंप के बाद तोहोकू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने ओनागावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बंद पड़े हिगाशिदोरी परमाणु संयंत्र की सुरक्षा जांच की. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.