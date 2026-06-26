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Venezuela Earthquake: 82 साल की महिला मलबे से निकली बाहर…, चमत्कार देख रेस्क्यू टीम भी दंग; वीडियो वायरल

Venezuela Earthquake:महिला ने बाहर आते ही रेस्क्यू टीम की ओर देखा और कहा' आप सभी का धन्यावाद'. महिला की ये बात तबाही के बीच उम्मीद का सबसे बड़ा संदेश बन गया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 26, 2026 4:43:49 PM IST

वेनेजुएला में भूकंप की तबाही
वेनेजुएला में भूकंप की तबाही


Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में विनाशाकारी भूकंप से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. राहत और बचाव का काम 30 घंटे बाद भी लगातार जारी है. मलबे से लगातार लाशों को निकाला जा रहा है. वहीं रेस्क्यू टीमों को अब भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लोग उनका इंतजार कर रहे हैं. मलबे के नीचे से जिंदा निकलती हर शख्स पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है. तबाही के बीच इंसानी जज्बे की ये कहानिंया दुनिया भर में लोगों को भावुक कर रही है. वहीं एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रहा है जिसे

चीनी महिला का मैसेज बना उम्मीद का सबसे बड़ा संदेश

भूकंप से जिंदा निकले लोगों में सबसे चर्चित चेहरा एक चीनी महिला की रही. जिले बचावकर्मियों ने छत काटकर सुरक्षित बाहर निकाला. महिला ने बाहर आते ही रेस्क्यू टीम की ओर देखा और कहा’ आप सभी का धन्यावाद’. महिला की ये बात तबाही के बीच उम्मीद का सबसे बड़ा संदेश बन गया.

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82 साल की महिला को रेस्क्यू टीम ने बचाया 

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में 82 साल की महिला एस्कारलेट के जीवित मिलने का दावा किया गया है. उनके बारे में अपील की जा रही है कि अगर कोई उन्हे पहचान रहा है तो उनके परिवार तक इस खबर को पहुंचाए. हालांकि इन दावों का अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है.

12 साल के बच्चे को निकाला गया

इसी बीच एक बच्चे 12 वर्षीय सैमुअल ब्रिटो के मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है. बताया जा रहा है कि सैमुअस अपना दाहिना हाथ नहीं हिला पा रहे हैं. हालांकि उनके रेस्क्यू की अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

छोटे से बच्चे को निकाला बाहर

वहीं दिल को छू लेने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां रेस्क्यू टीम ने मलबे के निचे से एक छोटे से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया. ये तस्वीर पिंटो सालिनास का है. यह नन्ही सी जान तबाही के बीच उम्मीद की बड़ी मिसाल बन गई.



मदद की गुहार

वहीं एक वेनेजुएलाई नागरिक ने सोशल मीडिया के जरिए हेल्प मांग रहा है. वेनेजुएलाई युवा का कहना है कि अभी भी उसके परिवार के कई लोग कैटिया ला मार इलाके में  मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. उन्हे तत्काल सहायता की जरूरत है.



235 लोगों की मौत

रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को वेनेजुएला में 40 सेकेंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के आए दो शक्तिशाली भूकंप ने मध्य तटीय इलाकों और राजधानी कराकस में तबाही मचाई. कई इमारतें ढ़ह गई, बिजली और संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई. स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो गुरुवार शाम तक मरने वालों की संख्या 235 पहुंच गई.

Tags: Venezuela Earthquake
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