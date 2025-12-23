Home > क्रिकेट > बोंडी बीच आतंकी हमले के बाद उस्मान ख्वाजा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी ने शेयर किए दिल दहला देने वाले मैसेज!

सिडनी के बोंडी बीच पर हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का परिवार निशाने पर. पत्नी राहेल ने साझा किए नफरत भरे मैसेज. क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 23, 2025 7:06:19 PM IST

बोंडी बीच आतंकी हमले के बाद उस्मान ख्वाजा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी ने शेयर किए दिल दहला देने वाले मैसेज!


सिडनी के बोंडी बीच पर हुए भीषण आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का परिवार ऑनलाइन नस्लीय हमलों की चपेट में आ गया है. गौरतलब है कि यह हमला पिछले करीब तीन दशकों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे घातक हिंसक घटना मानी जा रही है.

उस्मान ख्वाजा, जो वर्तमान में एशेज सीरीज खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख मुस्लिम एथलीटों में से एक हैं, ने इन नफरत भरे संदेशों पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है. हालांकि, उनकी पत्नी राहेल ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर उन्हें मिले अपमानजनक संदेशों के कुछ उदाहरण साझा किए हैं.

राहेल ने अपनी पोस्ट में लिखा, “पिछले एक हफ्ते में हमें जो कमेंट्स मिले हैं, मैंने उनमें से कुछ का एक छोटा सा सैंपल इकट्ठा किया है. काश मैं यह कह पाती कि यह सब नया है, लेकिन सच तो यह है कि हमें हमेशा से इस तरह के संदेश मिलते रहे हैं. बस अब इनकी गंभीरता और कड़वाहट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.”

बोंडी बीच आतंकी हमले के बाद उस्मान ख्वाजा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी ने शेयर किए दिल दहला देने वाले मैसेज!

क्या था पूरा मामला?

यह हमला सिडनी के मशहूर बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुआ था. पिता-पुत्र की जोड़ी, साजिद अकरम और नावेद अकरम ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने इसे एक ‘यहूदी विरोधी’ (Anti-Semitic) आतंकवादी कृत्य करार दिया है.

50 वर्षीय साजिद अकरम, जो एक भारतीय नागरिक था और 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया. उसका 24 वर्षीय बेटा नावेद अकरम, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, फिलहाल पुलिस हिरासत में है. उसे अस्पताल से सिडनी के लॉन्ग बे करेक्शनल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर कर दिया गया है. नावेद पर हत्या के 15 मामलों सहित कुल 59 अपराधों के आरोप लगाए गए हैं. इनमें विस्फोटक लगाने और आतंकवादी कृत्य करने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं.

यह घटना 1996 के तस्मानिया पोर्ट आर्थर नरसंहार (जिसमें 35 लोग मारे गए थे) के बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी है.

उस्मान और राहेल ख्वाजा के बारे में

18 दिसंबर 1986 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्मे उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं. वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर बने. साल 2023 में उन्हें ‘ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ के खिताब से भी नवाजा गया था. 

राहेल और उस्मान की मुलाकात 2015 में यूनिवर्सिटी के दौरान हुई थी, जिसके बाद 2018 में उन्होंने शादी कर ली. राहेल एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होने के साथ-साथ ‘7क्रिकेट’ के लिए रिपोर्टिंग भी करती हैं. इस दंपति की दो बेटियां, आयशा और आयला हैं.

