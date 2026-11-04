‘इंशाअल्लाह’ से ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ तक… कौन हैं अब्दुल अल-सईद; जिन्होंने माइक रोजर्स को हराकर ट्रंप को दिया जवाब?

Abdul El Sayed Election Victory: अमेरिकी राजनीति में एक जीत के बाद बोले गए दो अरबी शब्द चर्चा में हैं- ‘इंशाअल्लाह’ और ‘अल्हम्दुलिल्लाह’. मिशिगन से अमेरिकी सीनेट चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक नेता अब्दुल अल-सईद ने अपनी जीत के बाद इन्हीं शब्दों के साथ समर्थकों का शुक्रिया अदा किया. इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर भी तीखा तंज कसा. चुनाव प्रचार के दौरान जिन नेताओं ने उनकी पहचान और नाम को लेकर निशाना साधा था, उन्हें जवाब देते हुए अल-सईद ने कहा कि अब ट्रंप उन्हें ‘सीनेटर’ कह सकते हैं. उनकी जीत इसलिए भी खास है क्योंकि वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं.

जीत के बाद ट्रंप और जे.डी. वेंस को जवाब

अल-सईद की जीत की स्पीच उन हमलों का भी जवाब थी जिनका सामना उन्हें अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान करना पड़ा था. वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस को एड्रेस करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली जनवरी में अल-सईद को सीनेटर के तौर पर शपथ दिलानी थी. यह कमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि वेंस ने कैंपेन के दौरान उन पर कई सीरियस इल्ज़ाम लगाए थे.

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अल-सईद को टारगेट किया था, उन्हें ‘जिहादी’ कहा था और सीनेट में सर्विस करने के उनके एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाए थे. अपनी जीत के बाद, अल-सईद ने ट्रंप पर ताना मारते हुए कहा कि उन्हें उनका नाम बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए वह जनवरी के बाद उन्हें ‘सीनेटर’ कह सकते हैं. उन्होंने अपने परिवार का भी ज़िक्र किया, जिनसे उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी और नमाज़ के तरीकों को लेकर सवाल पूछे गए थे.

Abdul El-Sayed to JD Vance: JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you’re constitutionally obligated to swear me in in January. https://t.co/4XwZejXsm8 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

अब्दुल अल-सईद कौन हैं?

42 साल के अब्दुल अल-सईद डेमोक्रेटिक पार्टी में एक प्रोग्रेसिव लीडर हैं. वह मिशिगन से हैं, और उनके माता-पिता इजिप्ट से यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट हुए थे. पॉलिटिक्स में आने से पहले, उन्होंने पब्लिक हेल्थ में काम किया. उन्होंने वेन काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेल्थ ऑफिसर के तौर पर काम किया. उनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में डॉक्टरेट की डिग्री है.

हेल्थकेयर और पब्लिक मुद्दों पर ज़ोर

अल-सईद का कैंपेन आम लोगों की आर्थिक मुश्किलों को दूर करने, सस्ती हेल्थकेयर और राजनीति में कॉर्पोरेट कंपनियों के असर को कम करने पर फ़ोकस था. उन्होंने सभी के लिए मेडिकेयर, या सरकार से मिलने वाली हेल्थकेयर की वकालत की. उन्होंने अरबपतियों पर ज़्यादा टैक्स लगाने और इज़राइल को US मिलिट्री मदद रोकने की भी वकालत की. उन्होंने गाज़ा में इज़राइल की मिलिट्री कार्रवाई को नरसंहार कहा, इस आरोप से इज़राइल इनकार करता है.

‘इंशाल्लाह’ को ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ में बदलना

अपनी जीत की स्पीच में अपने सपोर्टर्स को संबोधित करते हुए, अल-सईद ने कहा कि चुनाव कैंपेन के दौरान, वह अक्सर जीत की उम्मीद ज़ाहिर करने के लिए ‘इंशाल्लाह’ कहते थे. लेकिन अब, नतीजे आने के बाद, ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ कहने का समय आ गया है. इस्लामी परंपरा में, ‘इंशाअल्लाह’ का मतलब है ‘अगर अल्लाह चाहे,’ जबकि ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ का मतलब है ‘अल्लाह का शुक्र है’.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने साबित कर दिया कि पैसे और आम लोगों के बीच मुकाबले में, आम लोग जीत सकते हैं. उनकी जीत ने अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया इतिहास रच दिया है.