US Winter Storm 2026: 1,800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, 15 राज्यों में इमरजेंसी; अमेरिका के 15 करोड़ लोगों पर सफेद दानव का कहर

US Winter Storm Warning: नेशनल वेदर सर्विस ने ओक्लाहोमा से लेकर नॉर्थईस्ट तक भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जहां सोमवार तक कुछ जगहों पर एक फुट से ज़्यादा बर्फ गिर सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 24, 2026 11:23:28 PM IST

(Representative Image) US Winter Storm 2026
(Representative Image) US Winter Storm 2026


US Winter Storm 2026: अमेरिका में भयानक सर्दियों का तूफान, जिसने 150 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकियों को मौसम इमरजेंसी में डाल दिया है, शुक्रवार सुबह (स्थानीय समय) नॉर्थवेस्ट टेक्सास और ओक्लाहोमा सिटी में भारी बर्फबारी के साथ शुरू हो गया है. यह असाधारण मौसम अमेरिका के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, बर्फ, ओले और बर्फबारी लाएगा और तूफान को देखते हुए अब तक कम से कम 15 राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है.
 
नेशनल वेदर सर्विस ने ओक्लाहोमा से लेकर नॉर्थईस्ट तक भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जहां सोमवार तक कुछ जगहों पर एक फुट से ज़्यादा बर्फ गिर सकती है.

‘बड़े पैमाने पर जमने वाली बारिश और ओले गिरने की उम्मीद’

NWS ने X पर लिखा, इसके अलावा, दक्षिणी मैदानों, लोअर मिसिसिपी वैली, टेनेसी वैली और दक्षिण-पूर्व में बड़े पैमाने पर जमने वाली बारिश और ओले गिरने की उम्मीद है. तूफान से काफी ज़्यादा या स्थानीय रूप से विनाशकारी बर्फ जमा हो सकती है, जिससे लंबे समय तक बिजली कटौती, पेड़ों को बड़े पैमाने पर नुकसान और यात्रा के लिए बेहद खतरनाक या दुर्गम हालात पैदा हो सकते हैं.
 
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तूफान के कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है, जो घनी आबादी वाले मिड-अटलांटिक और उत्तर-पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो जाएगी और पूरे देश में ठंडी हवा का झोंका आएगा. CNN के अनुसार, तूफान की बर्फ और ओले टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक 2,000 मील से ज़्यादा इलाके में फैलेंगे.

1,800 उड़ानें रद्द, यात्रा बाधित

यह तूफान पूरे अमेरिका में हवाई यात्रा को बाधित कर रहा है और एयरलाइंस अब उड़ानें रद्द कर रही हैं, देरी की चेतावनी दे रही हैं और यात्रा छूट जारी कर रही हैं क्योंकि बर्फ, ओले और तेज़ हवाएं अमेरिका के दक्षिण, पूर्व और मध्य भाग के प्रमुख हब और क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर चल रही हैं.
 
ट्रैकर Flightaware के अनुसार, 1,800 से ज़्यादा सप्ताहांत की उड़ानें पहले ही रद्द की जा चुकी हैं. डेल्टा एयर लाइन्स ने शुक्रवार को इस सप्ताहांत यात्रा करने वाले यात्रियों से तूफान को देखते हुए अपनी उड़ानें पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया.

बंद करने पड़ सकते हैं हवाई अड्डें

इस बीच, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि “हवाई अड्डों को बंद करना पड़ेगा” क्योंकि मौसम टेक्सास से लेकर नॉर्थईस्ट तक हवाई यात्रा को प्रभावित करेगा, जैसा कि CNN ने बताया है.
 
एजेंसी के हवाले से कहा गया है, “FAA पहले से ही एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि अनुमानित हवाई अड्डे बंद होने से पहले विमानों को फिर से तैनात किया जा सके.”

Tags: 180 Million People Affected by Cold WaveCold Wave 2026Flight CancellationUS Winter StormWinter Storm Warning
