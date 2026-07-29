US Storm Alert: भारी बारिश और बाढ़…अमेरिका में जबरदस्त तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

US Weather Alert: अमेरिका के कई हिस्सों में जबरदस्त तूफान का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जबरदस्त तूफान का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को देश के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए तूफान के साथ तेज हवाएं, बड़े ओले, भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है. नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने DMV इलाके, नॉर्थ कैरोलिना और कोलोराडो के कुछ हिस्सों सहित कई इलाकों में जबरदस्त तूफान की चेतावनी जारी की है.

मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दोपहर और शाम के समय तूफान और तेज हो सकते हैं. WJLA के अनुसार, DMV इलाके के कुछ हिस्सों में रात 10 बजे तक जबरदस्त तूफान की चेतावनी लागू रही.

मौसम विशेषज्ञों ने क्या कहा?

मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि दोपहर के समय तूफान का दायरा बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें तेज हवा के झोंके मुख्य खतरा होंगे. बड़े ओले गिरने और कहीं-कहीं कुछ समय के लिए बवंडर आने की भी संभावना है. फर्स्ट अलर्ट वेदर टीम ने चेतावनी दी है कि तूफान लाइनों या धनुष के आकार के हिस्सों में संगठित हो सकते हैं और तेजी से तेज हो सकते हैं. भारी बारिश से स्थानीय स्तर पर बाढ़ आ सकती है, खासकर शहरी इलाकों और उन जगहों पर जहां हाल ही में काफी बारिश हुई है. नेशनल वेदर सर्विस ने मैरीलैंड की कई काउंटियों, जिनमें मोंटगोमरी काउंटी भी शामिल है, के लिए भी जबरदस्त तूफान की चेतावनी जारी की.

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NWS की सलाह में क्या कहा गया?

NWS की सलाह में कहा गया है कि मुख्य खतरा बड़े ओले, तेज हवाएं और बिजली गिरना है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कुछ तूफानी सेल (storm cells) से प्रति घंटे 1 से 2 इंच तक बारिश हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़ (flash flooding) का खतरा बढ़ सकता है. निवासियों को सलाह दी गई कि वे चेतावनियों के प्रति सतर्क रहें, घर के बाहर रखी ढीली चीजों को सुरक्षित करें और पानी से भरी सड़कों पर गाड़ी चलाने से बचें. WCCB शार्लेट के अनुसार, नॉर्थ कैरोलिना में शार्लेट और आसपास के इलाकों में जबरदस्त तूफान की चेतावनी जारी की गई.

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