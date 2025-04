भारत आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा…

नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है।

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ‘उषा (पत्नी) और मैं भारत के पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में, हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं।’

Usha and I extend our condolences to the victims of the devastating terrorist attack in Pahalgam, India. Over the past few days, we have been overcome with the beauty of this country and its people. Our thoughts and prayers are with them as they mourn this horrific attack. https://t.co/cUAyMXje5A

