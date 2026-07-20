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9-6-4 साल के बच्चों के बाद चौथी बार पिता बने जेडी वेंस, 156 सालों में उपराष्ट्रपति के रूप में ऐसा कर रचा इतिहास

JD Vance Became Father: अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस ने रविवार को अपने चौथे बच्चे के जन्म की घोषणा की. इससे पहले जेडी वेंस के 3 बच्चे हैं. जिनकी उम्र क्रमश: 9, 6 और 4 साल है.

By: Sohail Rahman | Published: July 20, 2026 9:47:36 AM IST

चौथी बार पिता बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
चौथी बार पिता बने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस


JD Vance Became Father: उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी ‘सेकंड लेडी’ उषा वेंस ने रविवार को अपने चौथे बच्चे के जन्म की घोषणा की. यह 150 से ज्यादा सालों में किसी पद पर रहते हुए उप-राष्ट्रपति के घर जन्मे पहले बच्चे हैं. रविवार को जन्मे एलेक नील वेंस अब अपने बड़े भाई-बहनों – इवान (नौ साल), विवेक (छह साल) और मिराबेल (चार साल) के साथ शामिल हो गए हैं. वेंस ने सोशल मीडिया पर अपने और अपनी पत्नी के हस्ताक्षर वाले एक बयान के माध्यम से बच्चे के जन्म की घोषणा की.

बयान में कहा गया कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह हमारे बेटे एलेक नील वेंस का जन्म हुआ. उषा और बच्चा दोनों खुश और स्वस्थ हैं और हमारे बच्चे अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और स्टाफ तथा व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम का धन्यवाद किया.

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जेडी वेंस ने चौथे बच्चे का फैसला क्यों लिया?

रिपब्लिकन उप-राष्ट्रपति का बढ़ता परिवार, अमेरिकियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी जोरदार वकालत के अनुरूप है. उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनके दोस्त और कंज़र्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की 2025 में हुई हत्या ने भी एक और बच्चा पैदा करने के फैसले में भूमिका निभाई. पूर्व अमेरिकी मरीन वेंस ने 2021 में ओहियो से अमेरिकी सीनेट सीट के लिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए अमेरिका में घटती जन्म दर पर बार-बार चिंता जताई थी. उप-राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने वॉशिंगटन में ‘मार्च फ़ॉर लाइफ़’ (गर्भपात-विरोधी रैली) में कहा था कि मैं चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और ज़्यादा बच्चे हों.



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उषा वेंस इस वजह से चर्चा का विषय रहीं

41 साल के उप-राष्ट्रपति के साथ उनकी 40 साल की पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चे अक्सर विदेशी दौरों पर जाते रहे हैं; रात भर की उड़ानों के लिए ‘एयर फोर्स टू’ में सवार होते समय बच्चे अक्सर पजामा पहने हुए दिखते हैं. भारत से आए अप्रवासियों की बेटी उषा वेंस अपने पति की वजह से पहले ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही हैं. जनवरी में घोषित उनकी प्रेगनेंसी ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका के सबसे ऊंचे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों का पद पर रहते हुए परिवार बढ़ाना बहुत कम देखने को मिलता है.

पिछली बार कोई उप-राष्ट्रपति कब पिता बने थे?

पिछली बार जब कोई उप-राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पिता बना था तो वह 1800 का दशक था. व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन के अनुसार, 1870 में जब श्यूलर कोल्फ़ैक्स वाइस-प्रेसिडेंट थे, तब उनके और उनकी दूसरी पत्नी एलेन वेड कोल्फ़ैक्स के घर एक बेटा हुआ था, जिसका नाम श्यूलर कोल्फ़ैक्स III था. एसोसिएशन ने बताया कि इससे कई दशक पहले 1829 में जब जॉन सी. कैल्हौन वाइस-प्रेसिडेंट थे, तब उनके और उनकी पत्नी फ्लोराइड बोनो कैल्हौन के घर विलियम नाम का बेटा हुआ था.

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Tags: home-hero-pos-10JD Vance
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