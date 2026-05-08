US Tariff: कहीं के नहीं रहें ट्रंप, टैरिफ मामले में कोर्ट से बड़ा झटका; कहा-ये गैरकानूनी

US Tariff: अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मामले में एक और झटका लगा है. US ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के लगाए 10% टैरिफ को गैर-कानूनी बताया है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी बताया था. हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ़ दो प्राइवेट इंपोर्टर्स और वाशिंगटन स्टेट के लिए टैरिफ पर रोक लगाई थी.

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन जजों के पैनल ने छोटे बिज़नेस द्वारा लाए गए मुकदमे के बाद 2-1 के फैसले में 10% टैरिफ को गैर-कानूनी बताया. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कानून के तहत कांग्रेस द्वारा प्रेसिडेंट को दिए गए अधिकार का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने टैरिफ को “अमान्य” और “अनऑथराइज़्ड” भी बताया. कोर्ट के फैसले से अभी वाशिंगटन स्टेट और दो कंपनियों: मसाला कंपनी बर्लैप एंड बैरल और खिलौना कंपनी बेसिक फन पर सीधे टैरिफ लगाने पर रोक है.

यह विवाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फरवरी में लगाए गए टेम्पररी 10% ग्लोबल टैरिफ से जुड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगभग हर देश पर लगाए गए बड़े डबल-डिजिट टैरिफ को पलट दिया था. फरवरी में लगाए गए नए टैरिफ 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लागू किए गए थे और 24 जुलाई को खत्म होने वाले हैं. इस बारे में कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने बाकी 24 इंपोर्टर्स को छूट देने के प्रपोज़ल को मानने से मना कर दिया. अभी, सिर्फ़ तीन इंपोर्टर्स को छूट दी गई है.

आगे क्या हो सकता है?

लिबर्टी जस्टिस सेंटर के सीनियर वकील जेफ़री श्वाब, जो छोटे बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ने कहा कि आगे का एक्शन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन और US डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करता है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा. केस फ़ाइल करने वाली कंपनियों में से एक, बेसिक फ़न इंक. के CEO जे फोरमैन ने कोर्ट के फ़ैसले का वेलकम किया. उन्होंने कहा कि छोटे बिज़नेस के लिए ऐसी लीगल लड़ाई लड़ना बहुत हिम्मत की बात है. फोरमैन के मुताबिक, उनकी कंपनी ने अब तक डिस्प्यूटेड टैरिफ़ के तहत $100,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया है.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था?

इससे पहले, US सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के मनमाने टैरिफ रेट को गैर-कानूनी बताया था, जिसके बाद ट्रंप ने 10 परसेंट टैरिफ प्लान बनाया था. सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला 6-3 के मार्जिन से आया था. उस समय, कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1970 के दशक के एक इमरजेंसी कानून का हवाला देकर 100 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था. इसके अलावा, उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर कई देशों के साथ ट्रेड डील भी पक्की की थी. इस कानून में कहीं भी “टैरिफ” शब्द का ज़िक्र नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया.