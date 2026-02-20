Home > विदेश > Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका

Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका

US supreme court Trump tariff: शुक्रवार का यह फैसला तब आया जब ट्रंप ने टैरिफ – इंपोर्टेड सामान पर टैक्स – को एक अहम इकॉनमिक और फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: February 20, 2026 9:23:30 PM IST

अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका
अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका


USA Supreme Court On Tariff: यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिन्हें उन्होंने नेशनल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले कानून के तहत लागू किया था. कोर्ट ने उनके सबसे विवादित दावों में से एक को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने अधिकार के बारे में कहा था कि इसका ग्लोबल इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ेगा.

You Might Be Interested In

शुक्रवार का यह फैसला तब आया जब ट्रंप ने टैरिफ – इंपोर्टेड सामान पर टैक्स – को एक अहम इकॉनमिक और फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया.

ग्लोबल इकॉनमिक पर पड़ा असर

ये उस ग्लोबल ट्रेड वॉर के सेंटर रहे हैं जिसे ट्रंप ने प्रेसिडेंट के तौर पर अपना दूसरा टर्म शुरू करने के बाद शुरू किया था, जिसने ट्रेडिंग पार्टनर्स को अलग-थलग कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट पर असर डाला और ग्लोबल इकॉनमिक अनिश्चितता पैदा की.

You Might Be Interested In

जिन टैरिफ पर असर नहीं पड़ा

इंडस्ट्री-स्पेसिफिक स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोटिव टैरिफ, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं का हवाला देते हुए 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत लागू किया गया था. डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ सिस्टम को कानूनी चुनौती प्रेसिडेंशियल पावर की लिमिट के एक अहम टेस्ट के तौर पर सामने आई है, कोर्ट के फैसले के ग्लोबल इकॉनमी पर दूरगामी नतीजे होने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

12 जनवरी, 2026 को, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ पर यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ फैसला देता है, तो देश को सैकड़ों बिलियन डॉलर के रीपेमेंट का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने आगे कहा कि इस अनुमान में उन देशों और कंपनियों के संभावित कम्पनसेशन क्लेम शामिल नहीं होंगे जिन्होंने टैरिफ पेमेंट से बचने के लिए नए प्लांट, फैक्ट्री और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया था.

टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका के लिए बड़ा खतरा

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर, फाइनेंशियल बोझ ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे देश के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा और इसे कैलकुलेट करने और सेटल करने में शायद सालों लग सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर आधारित ट्रेड पॉलिसी को बड़ा झटका देगा.

You Might Be Interested In
Tags: Donald Trumptariffus tariffs on indiaUSA NewsUSA supreme court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी के मौसम में भूल के भी न करें ये...

February 20, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026

रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने...

February 20, 2026

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026
Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका
Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका
Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका
Trump Tariff: भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध, अमेरिकी कोर्ट का ट्रंप को बड़ा झटका