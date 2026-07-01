पत्नी को मारने वाला आखिर जेल के अंदर क्यों मुस्कुराया, कोर्ट में खुला चौंकाने वाला रहस्य

एक अमेरिकी सैनिक की घिनौनी साजिश का पर्दाफ़ाश हुआ. सैनिक को अपनी कॉम्बैट मेडिक पत्नी की हत्या करने और उसकी लाश को स्टॉर्म ड्रेन में फेंकने का दोषी पाया गया है. कोर्ट में अपनी पत्नी की मौत के बारे में बोले गए झूठ के बेनकाब होने और हत्या का दोषी पाए जाने के बाद अमेरिकी सेना के एक पूर्व सैनिक ने बिना किसी भावना के शांति से सब कुछ सुना. ‘एंकरेज डेली न्यूज़’ की रिपोर्ट के अनुसार, 23 साल के ज़ैरियस हिल्डेब्रांड को पिछले गुरुवार (25 जून, 2026) को एंकरेज सुपीरियर कोर्ट में हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया. उसने 21 साल की सारिया बार्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को स्टॉर्म ड्रेन में छिपा दिया था. ‘कोर्ट टीवी’ के अनुसार, उसने गवाहों के कटघरे में खड़े होकर बताया. योजना यह थी कि अपनी पत्नी की लाश को छिपा दें और फिर गद्दे और आस-पास की जगह से खून साफ़ कर दे. ऐसे में उसे फ़र्स्ट-डिग्री मर्डर (सोच-समझकर की गई हत्या) के ज़्यादा गंभीर आरोप से बरी कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया-नया शादीशुदा जोड़ा वर्ष 2022 की गर्मियों में बेसिक ट्रेनिंग के दौरान मिला था. हिल्डेब्रांड के 21वें जन्मदिन पर दोस्तों के साथ ‘डेव एंड बस्टर्स’ गया था और फिर उबर से घर लौटा था. यह आखिरी बार था जब उसे ज़िंदा देखा गया था. हिल्डेब्रांड (दूसरी इन्फैंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में तोप चलाने वाले दल का सदस्य था) ने अपनी पत्नी की मां मेरेडिथ बार्नी से कहा कि सारिया अगले दिन काम से घर नहीं लौटी, लेकिन उसके दोस्तों का कहना था कि उसने अपनी शिफ्ट पर न जाने का फ़ैसला किया था.

प्रॉपर्टी के पास एक स्टॉर्म ड्रेन में छिपाया शव

यहां पर बता दें कि हिल्डेब्रांड उसे खोजने के अभियान में भी शामिल हुआ था. सारिया 2023 में मृत पाई गई थीं और उनकी बाईं कनपटी पर एक गोली लगी थी. मरने से सिर्फ 6 महीने पहले ही वह यूटा से अपने पति के साथ रहने के लिए उनके घर आई थीं. एंकरेज सुपीरियर कोर्ट ने पिछले गुरुवार (25 जून, 2026) को 23 साल के ज़ैरियस हिल्डेब्रांड को सेकंड-डिग्री मर्डर और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराया. उसने 6 अगस्त, 2023 को अपनी पत्नी सारिया बार्नी (21) की गोली मारकर हत्या कर दी और अधिकारियों से झूठ बोलने से पहले उनकी लाश को अपनी प्रॉपर्टी के पास एक स्टॉर्म ड्रेन में छिपा दिया. उसने 6 अगस्त, 2023 को अपनी पत्नी, 21 साल की सारिया बार्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और अधिकारियों से झूठ बोलने से पहले उनकी लाश को अपनी प्रॉपर्टी के पास एक स्टॉर्म ड्रेन में छिपा दिया.

‘मैंने जो किया, सो किया’

अभियोजकों ने तर्क दिया कि हिल्डेब्रांड ने सारिया की हत्या तब की जब उसे पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है, जबकि बचाव पक्ष की टीम ने दावा किया कि हो सकता है कि सारिया ने खुदकुशी की हो या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हुई हो. दो हफ़्ते तक चले ट्रायल के दौरान जूरी सदस्यों ने हिल्डेब्रांड के दोस्त, फर्स्ट सार्जेंट टोबी हाउरी की बात सुनी, जिन्होंने दावा किया कि वह एक बार जेल में पूर्व सैनिक से मिलने गए थे – जहां उसने माना- ‘मैंने जो किया, सो किया.’

मां को लगा सदमा

हाउरी को उस बात से बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्हें तब गहरा सदमा लगा जब उन्होंने देखा कि अपना गुनाह कबूल करने के बाद हिल्डेब्रांड के चेहरे पर मुस्कान आ गई. कोर्ट टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सार्जेंट ने अपने सीनियर अधिकारियों को उस अजीब कमेंट के बारे में बताया.