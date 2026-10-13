US Russia Diesel Deal: अपने ही सीनेटर को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ‘मूर्ख’, विरोधियों को क्यों कह रहे पागल

US Russia Diesel Deal: डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से रूसी डीज़ल खरीदने के उनके फ़ैसले की आलोचना करने वालों को कट्टरपंथी वामपंथी मूर्ख और पागल कहा और इस बात से इन्कार किया कि मॉस्को ईरान की मदद कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप की डीज़ल डील की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने आलोचना की है, क्योंकि इससे यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जंग में मदद मिलेगी. इससे मौजूदा कानूनों का उल्लंघन होता है और अमेरिका रूस के करीब आता है. उन्होंने यह भी कहा है कि रूस दरअसल, अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में ईरान जैसे दुश्मनों का साथ दे रहा है. राष्ट्रपति ने सोमवार रात ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में आलोचकों की इस बात का मज़ाक उड़ाया.

उन्होंने लिखा- ‘मैं कट्टरपंथी वामपंथी मूर्खों और पागलों के बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं कि चीन और रूस शानदार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की मदद कर रहे हैं. अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो यह बहुत निचले स्तर पर है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वे ऐसा कर रहे हैं. उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और हमें इसके बारे में पता चल जाएगा और बहुत तेज़ी से पता चलेगा.’

डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर यह डील की, जिसमें उम्मीद थी कि वे रूस में प्लेग के एक संदिग्ध मामले पर चर्चा करेंगे. इसके बजाय ट्रंप ने घोषणा की कि रूस तुरंत 300,000 टन से ज़्यादा डीज़ल की सप्लाई करेगा. इसके बाद नवंबर में अतिरिक्त 500,000 टन और उसके तुरंत बाद 1 मिलियन टन डीज़ल देगा.

कानून से उलट है रूस से डीजल लेने का फैसला

उन्होंने लिखा कि रूस उसके बाद कम समय में अतिरिक्त तीन मिलियन टन डीज़ल देगा. डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला एलान उस व्यापक रूस प्रतिबंध क़ानून के बिल्कुल उलट था जिस पर उन्होंने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे. इस क़ानून का मकसद उन तेल और गैस से होने वाली कमाई पर रोक लगाना था जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जंग को बढ़ावा देती हैं. वॉशिंगटन में यूक्रेनी दूतावास के एक बयान के अनुसार, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे एक कमज़ोर फ़ैसला दुर्भाग्य से मज़बूत सहयोगियों द्वारा लिया गया एक कमज़ोर फ़ैसला बताया. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में यहां तक कि अपनी पार्टी के भीतर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

सीनेटर ने चेताया, नहीं किया जा सकता पुतिन पर भरोसा

नॉर्थ कैरोलिना के निवर्तमान सीनेटर थॉम टिलिस ने चेतावनी दी कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने ईरान के साथ रूस के संबंधों और ऐसी रिपोर्टों की ओर इशारा किया जिनमें कहा गया है कि मॉस्को ने अमेरिकी सेना की लोकेशन के बारे में ख़ुफ़िया जानकारी दी है. सीनेटर ने कहा कि और मैं गारंटी देता हूं कि जब भी पुतिन को राष्ट्रपति ट्रंप को शर्मिंदा करने या कमज़ोर करने का पहला मौका मिलेगा तो वह ऐसा ज़रूर करेंगे.