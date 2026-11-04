US Results Today: डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर, डेमोक्रेट्स ने ऐतिहासिक जीत के साथ लगाई रिपब्लिकन गढ़ में सेंध

US Results Today: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती जारी है. इसके साथ ही डेमोक्रेट्स पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में रुझानों/अनुमानों में निर्णायक बढ़ बना ली है. रुझानों में डेमोक्रेट्स ने ऐतिहासिक जीत के साथ रिपब्लिकन गढ़ में सेंध लगा दी है.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की जीत

यह रात डेमोक्रेट्स के लिए ऐतिहासिक साबित हो रही है. पार्टी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) पर नियंत्रण हासिल करने की राह पर है और सीनेट में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. डेमोक्रेट्स को अमेरिकी सीनेट में पहली चौंकाने वाली जीत तब मिली जब एनी एंड्रयूज ने डार्लीन ग्राहम को हराया. डार्लीन ग्राहम को उनके भाई सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद इस सीट पर नियुक्त किया गया था.

कुछ महीने पहले तक बहुत कम विश्लेषकों को उम्मीद थी कि इस सीट पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है. सीनेट की दो ऐसी सीटें, जिन्हें एक साल पहले कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहां डेमोक्रेट्स ने आसानी से जीत हासिल कर ली है. जॉर्जिया में जॉन ओसॉफ का फिर से चुना जाना और नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन के कब्जे वाली सीट का डेमोक्रेट्स के खाते में जाना.

नॉर्थ कैरोलिना का यह मुकाबला, जहां पूर्व डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर ने रिपब्लिकन पार्टी के माइकल व्हैटली को हराया, उन चार सीटों में से पहली है जिन्हें जीतकर डेमोक्रेट्स सीनेट पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं. अब एक सीट (साउथ कैरोलिना) उनके खाते में आ चुकी है यानी वे अपने लक्ष्य के आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं.

अब सबकी नज़रें टेक्सास, कंसास और ओहियो में रिपब्लिकन के कब्जे वाली सीनेट सीटों की मतगणना पर टिकी हैं. बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस न्यूज़ के अनुसार, टेक्सास और कंसास की सीनेट सीटों पर डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी लग रहा है. टेक्सास में गवर्नर पद के चुनाव में, जहां पिछले साल तक मौजूदा रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, अब मुकाबला कांटे का हो गया है.

डेमोक्रेट्स को और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

फ्लोरिडा में राज्य विधायिका में रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेट्स के कब्जे वाली तीन सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित (रीड्रॉ) किया था, ताकि उनके लिए जीतना आसान हो जाए. राज्य में हाउस की अन्य सीटों पर जहां रिपब्लिकन को बड़े अंतर से जीत की उम्मीद थी, वहां अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. मसलन डेमोक्रेट्स ने पश्चिमी नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी में खाली सीटों पर जीत हासिल की है और वर्जीनिया तथा इंडियाना में भी उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.

वे ऐसा डेमोक्रेटिक समर्थकों की भारी संख्या में वोटिंग के दम पर कर रहे हैं. खासकर दक्षिण में अश्वेत मतदाताओं की भागीदारी से. इसके अलावा, फ्लोरिडा में उन्होंने उन हिस्पैनिक मतदाताओं को भी वापस अपने पाले में कर लिया है, जिन्होंने दो साल पहले रिपब्लिकन का समर्थन किया था.

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