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भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? रूसी तेल खरीदने वाले 5 देशों पर कार्रवाई की तैयारी; संसद में बिल पेश

रूस से तेल खरीदने पर क्या अमेरिका भारत को सज़ा देने की तैयारी में है? जानिए अमेरिकी संसद के उस नए बिल के बारे में, जो बढ़ा सकता है भारत की टेंशन.

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 6:47:27 PM IST

रूस से तेल खरीदने पर क्या अमेरिका भारत को सज़ा देने की तैयारी में है? जानिए अमेरिकी संसद के उस नए बिल के बारे में, जो बढ़ा सकता है भारत की टेंशन.
रूस से तेल खरीदने पर क्या अमेरिका भारत को सज़ा देने की तैयारी में है? जानिए अमेरिकी संसद के उस नए बिल के बारे में, जो बढ़ा सकता है भारत की टेंशन.


अमेरिकी संसद (US Congress) में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसके तहत भारत समेत पाँच देशों से आने वाले सामानों पर 100% तक सीमा शुल्क (Tariff) लगाने का प्रस्ताव है.

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ‘सेंक्शनिंग रशिया एक्ट’ (Sanctioning Russia Act) नाम के एक प्रस्ताव में तो 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी! अमेरिकी सरकार यह सख्त कदम भारत, चीन और तीन अन्य देशों के खिलाफ इसलिए उठाना चाहती है, क्योंकि ये देश रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे हैं. इस बिल को व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय) का भी समर्थन मिला है और कोशिश की जा रही है कि इसे अगस्त से पहले ही संसद से पास करा लिया जाए.

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किन-किन देशों पर गाज गिरेगी?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने बताया कि इस नए प्रस्ताव के दायरे में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान आ सकते हैं.

सीनेटर ब्लूमेंटल का तर्क, ‘रूस से तेल खरीदकर ये देश आर्थिक रूप से मॉस्को की मदद कर रहे हैं. अगर इस वित्तीय मदद को रोक दिया जाए, तो रूस पर दबाव बनेगा और यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद मिलेगी.’

पहले 500% का प्रस्ताव था, अब थोड़ी नरमी

राहत की बात बस इतनी है कि नया बिल पिछले वाले की तुलना में थोड़ा कम सख्त है। पिछले प्रस्ताव में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% तक भारी-भरकम टैक्स लगाने की मांग की गई थी, लेकिन उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला. इसीलिए नए बिल में इस टैक्स की अधिकतम सीमा को घटाकर 100% कर दिया गया है.

आखिरी फैसला किसका होगा?

सीनेटर ब्लूमेंटल ने साफ किया कि किस देश पर असल में कितना टैरिफ लगेगा, इसका आखिरी फैसला यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) करेंगे. जरूरत पड़ने पर टैक्स की दरों को थोड़ा कम भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर अमेरिकी संसद को इसकी जानकारी देनी होगी.

क्या अगस्त से पहले पास हो जाएगा बिल?

इस बिल में रूस के एनर्जी, डिफेंस, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर भी बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. अमेरिकी सांसदों को उम्मीद है कि इसे अगस्त से पहले ही पास करा लिया जाएगा.

अगर यह कानून बन जाता है, तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी यह सिर्फ एक प्रस्तावित बिल (Proposed Bill) है, इसे कानून बनने के लिए अभी लंबी विधायी प्रक्रिया से गुजरना बाकी है.

भारत पर क्या होगा इसका असर?

अगर अमेरिकी संसद ने इस 100% टैरिफ वाले बिल को मंजूरी दे दी, तो अमेरिकी बाजार में बिकने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ा झटका लगेगा.

भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले मुख्य सामान जैसे ज्वैलरी, कपड़े (Textiles) और इंजीनियरिंग गुड्स के दाम वहां तुरंत दोगुने हो जाएंगे. इससे अमेरिकी बाजार में हमारे सामान की मांग गिर सकती है.

भारत इस समय रूस से काफी सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है. अमेरिका इस 100% टैक्स की धमकी का इस्तेमाल एक दबाव के रूप में कर रहा है, ताकि भारत रूस से व्यापार कम करे और उसकी जगह मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) या खुद अमेरिका से महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हो जाए.

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