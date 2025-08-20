Home > विदेश > अलास्का में Putin के साथ बैठक के बाद Trump ने लिया बड़ा फैसला, इस देश में भेज दिए जंगी जहाज…दुनिया भर में मच गया हड़कंप

Trump Action On Drug Cartels: टैरिफ के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। असल में ट्रंप प्रशासन ने ड्रग कार्टेल को  वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।

Published: August 20, 2025 17:19:18 IST
Published: August 20, 2025 17:19:18 IST

यहीं नहीं ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के पास 3 युद्धपोतों को भी तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 36 घंटों में तीन अमेरिकी एजिस क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक वॉरशिप वेनेजुएला तट के पास पहुंच जाएंगे।

वहीं अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। निकोलस मादुरो ने कहा कि उनका देश अपने हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा खबर ये भी है कि राष्ट्रपति निकोलस ने अमेरिकी आक्रामकता से निपटने के लिए लाखों मिलिशिया तैनात करने का ऐलान कर दिया है, इस कदम के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।

अमेरिका ने उतारे वॉरशिप 

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने वेनेज़ुएला के पास यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैम्पसन तैनात किए हैं। इनके अलावा, ऐसी भी खबरें हैं कि इन युद्धपोतों के अलावा, कई पी-8 समुद्री गश्ती विमान, युद्धपोत और कम से कम एक हमलावर पनडुब्बी भी इस क्षेत्र में तैनात की जा रही है।

एक अधिकारी ने अमेरिकी कदम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलेगी और इन विमानों को अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालित करने की योजना है।

एक अधिकारी ने कहा कि इन नौसैनिक उपकरणों (युद्धपोतों, पनडुब्बियों और पी-8 गश्ती विमानों) का इस्तेमाल न केवल खुफिया और निगरानी अभियानों के लिए किया जा सकता है, बल्कि अगर निर्णय लिया जाता है तो लक्ष्यों पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में भी किया जा सकता है।

वेनेजुएला ने भी कसी कमर

अमेरिकी धमकियों के बीच, निकोलस मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला अपने समुद्र, आकाश और ज़मीन की रक्षा करेगा। उन्होंने नए अमेरिकी खतरों के जवाब में 45 लाख से ज़्यादा मिलिशिया लड़ाकों को तैनात करने का संकल्प लिया है।

