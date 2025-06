G-7 शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, तेहरान छोड़कर भागने लगे लोग, क्या मचने वाली है सबसे बड़ी तबाही ?

Israel-Iran War:जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले अमेरिकी के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। जिसके बाद से मुस्लिम देश ईरान में हड़कंप मच गया। इजरायल और ईरान हमले के बीच ट्रंप ने कहा कि “ईरान को उस ‘समझौते’ पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था, जिस पर मैंने उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। यह कितनी शर्म की बात है, और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने यह बार-बार कहा है! सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए!”

ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लोगों से तेहरान खाली करने को कहा है, जिसका मतलब है कि तेहरान पर एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। इजरायल पहले भी तेहरान में कई बड़े हमले कर चुका है, जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ-साथ नागरिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया था।

“Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA

— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2025