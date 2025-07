‘आपने English कहां से सीखी’, Trump ने की Liberia के राष्ट्रपति की अंग्रेजी की तारीफ, इसपर भड़क उड़े अफ्रीका के लोग, बता दी बेइज्जती!

Trump Liberia English Comment: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति की अच्छी अंग्रेजी के लिए प्रशंसा की। 10 जुलाई, 2025 को व्हाइट हाउस में पाँच पश्चिम अफ्रीकी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, डोनाल्ड ट्रम्प ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई के अंग्रेजी बोलने के तरीके की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “आप कितनी अच्छी और सुंदर अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपने इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना कहाँ से सीखा?”

ट्रम्प की इस टिप्पणी से लाइबेरिया सहित पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में गुस्सा और भ्रम फैल गया। विपक्षी दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक चेंज-काउंसिल ऑफ पैट्रियट्स के अध्यक्ष फोडे मासाक्वॉई ने इसे अपमानजनक और अवमाननापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि पश्चिम हमें अफ्रीकी होने के नाते गंभीरता से नहीं लेता। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफ्रीकी नेता के प्रति बहुत अपमानजनक व्यवहार किया। कई लोगों ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण माना, जहाँ भाषा को शक्ति और वैधता का सूचक माना जाता है।

लाइबेरिया और अमेरिका के बीच संबंध सरल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। लाइबेरिया की स्थापना अमेरिका से अफ्रीका लाए गए मुक्त दासों की मदद से हुई थी। लाइबेरिया की राजनीतिक व्यवस्था आज भी अमेरिका की तर्ज पर है। यहाँ की सड़कों, टैक्सियों और स्कूल बसों का डिज़ाइन अमेरिकी तर्ज पर है। अंग्रेज़ी लाइबेरिया की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में, ट्रंप की टिप्पणी ने लाइबेरिया के नागरिकों को अपमानित महसूस कराया।

Donald Trump to Liberian President Joseph Boakai: “You speak such beautiful English. Where did you learn to speak so beautifully.”

FACT1: The national language of Liberia is English.

FACT2: Liberia was created by Americans in 1847. pic.twitter.com/j0bSQYu3hM

— Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) July 10, 2025