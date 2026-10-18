France Protest: ‘फ्रांस जल रहा है…’ डोनाल्ड ट्रंप ने बताया चौंकाने वाला कारण, ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट से चौंकी दुनिया

France Protest: बढ़ती महंगाई के कारण फ्रांस के पेरिस, नीस, मार्सिले और अन्य शहरों में जारी कई दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को फ्रांस में फैली अशांति के लिए लोगों के आप्रवासन (इमिग्रेशन) को जिम्मेदार ठहराया. अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब फ्रांस में पुलिस ने पूरे देश में कम से कम 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया है. बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक समूहों ने पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प की और दुकानों में लूटपाट की. डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में लिखा- ‘फ्रांस जल रहा है! एक बिल्कुल अलग दुनिया से आए लोगों (जिनके दिलों में नफरत भरी है) ने कभी महान रहे इस देश को बर्बाद कर दिया है.

नकाबपोश समूहों ने की आगजनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि बहुत देर होने से पहले अपनी सीमाएं बंद करें और नियंत्रण अपने हाथ में लें. फ्रांस में क्या हो रहा है? एएफपी (AFP) की रिपोर्ट के अनुसार, भारी महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान, पेरिस और कई अन्य शहरों में नकाबपोश युवाओं ने दुकानों में लूटपाट की. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को कई शहरों में नकाबपोश समूहों ने आगजनी की और सिटी हॉल सहित सार्वजनिक इमारतों पर हमले किए. फ्रांस के लिमोज (Limoges) में, 19वीं सदी के सिटी हॉल में आग लग गई. बताया जा रहा है कि हाउते-विएन (Haute-Vienne) के प्रीफेक्ट मौरिस बाराटे ने एलसीआई (LCI) टेलीविजन को बताया कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने क्या कहा

फ्रांस के राष्ट्रपति ने शनिवार को ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे गणतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. जिन लोगों ने सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों पर हमले किए और तोड़फोड़ की और यहां तक ​​कि हमारे टाउन हॉल में लूटपाट की, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शन करने के अधिकार की रक्षा करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों (पुलिस और सुरक्षा बलों) के प्रति मैं पूरे देश की ओर से समर्थन व्यक्त करता हूं। हम सब मिलकर उन अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होंगे, जो हमारी संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने वालों को रोकना चाहते हैं.

अव्यवस्था फैलाना मौलिक अधिकार नहीं : मंत्री (फ्रांस)

फ्रांस के आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने ‘X’ पर लिखा- ‘विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हिंसा के जरिए जानबूझकर और सामूहिक रूप से अव्यवस्था फैलाना मौलिक अधिकार नहीं है. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) पर एक पोस्ट में कहा था कि फ्रांस में जो हो रहा है, वह अनियंत्रित बड़े पैमाने पर प्रवासन (mass migration) से कम नहीं है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब फ्रांस में छात्र बेहतर स्थितियों की मांग को लेकर सितंबर के आखिर से ही सैकड़ों हाई स्कूलों के प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध किए हुए हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका की किस चीज ने अनजाने में ही बोल दिया केन्या पर हमला! गई जानें; देश के 75% हिस्से पर हुआ ‘कब्जा’

यह भी पढ़ें: Violent Protests In Europe: हिंसक प्रदर्शन की चपेट में यूरोप, फ्रांस-इटली का बुरा हाल; फूंक डाला 143 साल पुराना टाउन

यह भी पढ़ें: Russell Brand: MTV की खूबसूरत महिला कर्मचारी को देखते ही हुआ बेकाबू, पुरुष टॉयलेट में ही खींचकर ले गया, फिर…