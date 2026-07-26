Iran-US War: ईरान पर अब कैसे हमला करेंगे ट्रंप? धमकियों के बीच अचानक खत्म हो रहे हथियार!

रविवार की रात ईरान में बिना किसी अमेरिकी हवाई हमले के गुजरी. लगभग पांचवें महीने में प्रवेश कर चुकी इस जंग पर वाशिंगटन ने फिलहाल रोक लगा दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हथियार और गोला-बारूद की कमी की वजह से हमलों को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर ब्रेक लगा है.
लगभग दो हफ्तों से लगातार हो रही अमेरिकी बमबारी के बाद आई इस शांति ने एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटने की उम्मीद जगा दी है. हालांकि, अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इस रोक की एक बड़ी वजह पैट्रियट इंटरसेप्टर और अन्य रक्षात्मक हथियारों के घटते स्टॉक का दबाव भी है.
युद्ध का दायरा और कूटनीति पर ब्रेक
रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Hormuz जलडमरूमध्य) को लेकर भड़की हिंसा ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक कोशिशों को पटरी से उतार दिया था. देखते ही देखते यह जंग सिर्फ तेल आपूर्ति के इस मुख्य रास्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों, क्षेत्र के वाणिज्यिक जहाजों और खाड़ी देशों पर हमलों तक फैल गई.
सीएनएन (CNN) ने पेंटागन के एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान फिलहाल ‘होल्ड’ पर है. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ के मुताबिक, हथियारों के घटते स्टॉक के चलते हमलों को बढ़ाने की योजनाएं टाल दी गई हैं. इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरे मध्य पूर्व में महायुद्ध छिड़ने, खाड़ी सहयोगियों के छिटकने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए झटके लगने का भी बड़ा जोखिम है.
व्हाइट हाउस में मंथन और ट्रंप का रुख
व्हाइट हाउस की एक उच्चस्तरीय बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और शीर्ष अमेरिकी जनरल डैन केन दोनों ने युद्ध के और अधिक भड़कने पर गहरी चिंता जताई. जनरल केन ने ट्रंप को भरोसा दिया कि सेना उपलब्ध सैन्य विकल्पों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसके गंभीर और खतरनाक नतीजों के प्रति आगाह भी किया.
डोनाल्ड ट्रंप का बयान
‘हम अभी उनसे (ईरान) बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वे अब इस मामले को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं. ईरान को तय करना होगा कि वह कोई समझौता चाहता है या फिर और ज्यादा भीषण हमलों का सामना करना चाहता है.’
जिस युद्ध को ट्रंप ने कभी महज चार-पांच हफ्तों में खत्म करने का दावा किया था, वह अब अपने पांचवें महीने में पहुंच रहा है. नवंबर में होने वाले अहम अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से ठीक पहले यह खींचती जंग ट्रंप की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा रही है. खबरों के मुताबिक, पेंटागन ने 14वीं रात के हमलों की योजना तैयार की थी, लेकिन ट्रंप ने बातचीत को मौका देने के लिए इसे खारिज कर दिया.
यमन और होर्मुज में हलचल
इस बीच, जंग का दायरा एक नए मोर्चे तक फैल गया है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने शनिवार को सऊदी अरामको के ‘जीज़ान’ और ‘यानबू’ स्थित ठिकानों को निशाना बनाया. सऊदी अरब में तैनात ग्रीक वायु सेना के जवानों ने यानबू के ऊपर हवा में ही दो बैलिस्टिक मिसाइलों और एक ड्रोन को मार गिराया.
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से गुजरने की कोशिश कर रहे चार जहाजों को रोका है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि इस तनाव के लिए ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने हूती विद्रोहियों और रियाद (सऊदी अरब) के बीच मध्यस्थता की पेशकश करते हुए साफ शब्दों में कहा- ‘इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है.’