IND या PAK? किस देश संग US की है गहरी यारी; खुद मार्को रुबियो ने किया साफ

Pakistan and India America Relation: US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा है कि पाकिस्तान या किसी दूसरे देश के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते “कभी भी भारत के साथ उसके रिश्तों की कीमत पर नहीं होंगे”. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह उन्होंने वाशिंगटन के इस्लामाबाद के साथ रिश्तों को लेकर कथित तौर पर उठाई जा रही चिंताओं से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया.

अमेरिका का भारत संग रिश्ता

‘रुबियो से पूछा गया कि क्या 1970 के दशक जैसे हालात लौट रहे हैं, जब उस समय के US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया था. रुबियो ने बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “भारत में हर किसी को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारा रिश्ता, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के साथ, कभी भी हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं होगा. हम भारत के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से नहीं देखते हैं.”

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भारत में US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट

US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट तीन दिन के ऑफिशियल दौरे पर भारत में हैं. मंगलवार को मुंबई पहुंचने के बाद, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की. मीटिंग के बाद, रुबियो ने कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को फाइनल करने के “बहुत करीब” हैं, बस कुछ ही चीज़ें बाकी हैं. बुधवार को, वह अपनी विज़िट के दूसरे हिस्से के तहत जामनगर के लिए रवाना हुए.

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