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एक सनक ऐसी भी… युवती को लेकर गया बैरक के अंदर; वह चीखता रही, लेकिन नहीं माना उसका दोस्त

एक महिला का दावा है कि मार्थाज़ वाइनयार्ड में मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस बैरक के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया गया.

By: JP Yadav | Published: September 11, 2026 1:48:52 PM IST

एक सनक ऐसी भी... युवती को लेकर गया बैरक के अंदर; वह चीखता रही, लेकिन नहीं माना उसका दोस्त
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अमेरिका के मार्थाज़ वाइनयार्ड में स्टेट ट्रूटर के दोस्त ने पुलिस बैरक के अंदर एक युवती का यौन उत्पीड़न किया. इस मामले में जांच से जुड़े सूत्रों ने CBS न्यूज़ को बताया कि यह घटना अगस्त के अंतिम दिनों में घटी थी जब गर्मियों के दौरान उस पॉश द्वीप पर काम कर रहे एक ट्रूपर ने अपने एक पुरुष दोस्त को ओक ब्लफ़्स में बैरक में रात बिताने की अनुमति दी थी.सूत्रों का दावा है कि शाम एक युवती को उस दोस्त से बचकर आधे-अधूरे कपड़ों में सड़क पर भागते हुए देखा गया था. आरोप है कि इस युवक ने पहले तो युवती को दबोचा फिर उसके साथ जबरदस्ती की. इस बीच मौका पाकर आधे-अधूरे कपड़ों के साथ पीड़ित युवती वहां से फरार हो गई. 

कहा जाता है कि इसके बाद उस अज्ञात युवती ने सड़क से जा रहे वाहन चालक को बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. इस पर उसने मदद की. वहीं, ओक ब्लफ़्स पुलिस प्रमुख जोनाथन सियरल ने पुष्टि की है कि अधिकारियों ने स्टेट पुलिस बैरक में हुए कथित यौन उत्पीड़न के बारे में मुसीबत में फंसी एक महिला की रिपोर्ट पर कार्रवाई की थी.

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उन्होंने एक बयान में कहा कि ओक ब्लफ़्स पुलिस विभाग, मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस से अलग और स्वतंत्र कानून लागू करने वाली एजेंसी है और शुरू से ही इसने यह जांच स्वतंत्र रूप से और विभाग की तय नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की है.  पुलिस प्रमुख ने बताया कि ओक ब्लफ़्स पुलिस विभाग की जांच में मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस की कोई भूमिका नहीं रही है. पिछले महीने के आखिर में ओक ब्लफ़्स में मैसाचुसेट्स पुलिस बैरक के अंदर एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ.

कोर्ट से मिला सर्च वारंट

जोनाथन  सियरल ने बताया कि जांच के हिस्से के तौर पर ओक ब्लफ़्स पुलिस को कोर्ट से सर्च वारंट मिले हैं, जिनमें बैरक की तलाशी का वारंट भी शामिल है. पुलिस प्रमुख ने बताया कि पुलिस विभाग जांच के सिलसिले में केप एंड आइलैंड्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के संपर्क में भी है.ओक ब्लफ़्स पुलिस विभाग यौन उत्पीड़न के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है. 

विभाग कर रहा आंतरिक जांच

एक अलग बयान में मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस ने कहा कि कथित यौन उत्पीड़न में शामिल दो लोग विभाग से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि विभाग अपनी आंतरिक जांच कर रहा है. विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले में स्थानीय पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और हर यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.  

Tags: crime news
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