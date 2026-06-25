US News: घर में मुलाकात के दौरान ऐसा क्या हुआ, जो लड़के ने गर्लफ्रेंड को दी मौत

28 साल के कोल थियोडोर वेरहान को मंगलवार (23 जून, 2026) को अरेस्ट किया गया और 26 साल की जेनिन ब्रुक मर्फी की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाया गया. मर्फी का शव मार्च के आखिर में बर्लिंगटन कनेक्टिकट में उस घर में मिला था जहां वह रहती थी. यह गिरफ़्तारी तब हुई जब कनेक्टिकट के चीफ़ मेडिकल एक्ज़ामिनर ऑफ़िस ने तय किया कि मर्फी की मौत सिर पर किसी भारी चीज़ की चोट लगने से हुई थी और इसे हत्या का मामला माना.

मर्फी को उसके चाहने वाले ब्रुक के नाम से जानते थे. 29 मार्च को सीढ़ियों के नीचे मृत पाई गई थी. कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को संदिग्ध बताया था. वहीं, जब एक डिटेक्टिव ने उसकी मां बेथ मर्फी को फ़ोन किया तब परिवार को पता चला कि पुलिस को यह नहीं लगता कि उस युवा महिला की मौत बस सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी.

हालात की जांच अभी जारी

बेथ मर्फी ने WBZ-TV को बताया कि एक और डिटेक्टिव फोन पर आया. उसने कहा कि वह कुछ बताना चाहता हैं. आपकी बेटी सिर्फ़ सीढ़ियों से नहीं गिरी थी बल्कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे. इस चौंकाने वाली जानकारी के बाद वेरहान पर हत्या का आरोप लगाया गया है. उसे 5 मिलियन डॉलर के कैश बॉन्ड पर हिरासत में रखा गया है और बुधवार को टोरिंगटन सुपीरियर कोर्ट में उसे पेश किया जाना था. स्टेट पुलिस ने कहा कि मर्फी की मौत से जुड़े हालात की जांच अभी भी जारी है. 28 साल के कोल थियोडोर वरहान को मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया और 26 साल की जैनिना ‘ब्रुक’ मर्फी की हत्या का आरोप लगाया गया.

दिल बहुत साफ था

मर्फी ने WBZ को बताया कि अब यह पक्का हो गया है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, इसलिए वह बात सच में बहुत मुश्किल है. मर्फी ने कहा कि उनकी बेटी एक शांत और क्रिएटिव युवा महिला थी, जिसका मिलनसार स्वभाव उसे अपने आस-पास के लोगों के लिए यादगार बनाता था. बहुत से लोगों ने कहा कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. लगभग हर किसी ने कहा कि ब्रुक मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. उसका दिल बहुत साफ़ था.

बर्लिंगटन के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को शाम करीब 4 बजे पुलिस को क्लेयर हिल रोड स्थित घर से वरहान को हथकड़ी लगाकर ले जाते देखा. मर्फी की मौत के बाद पुलिस इस प्रॉपर्टी पर आई थी, जिसके कुछ महीनों बाद यह गिरफ़्तारी हुई.

आया था गुस्से में

बर्लिंगटन के एक निवासी, जो प्रेस्पेयर ने कहा कि इस गिरफ़्तारी से उम्मीद जगी है कि मर्फी के परिवार को शायद आखिरकार जवाब मिल जाएंगे. कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने कहा कि मर्फी की मौत से जुड़े हालात की जांच अभी भी जारी है. कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने कहा कि मर्फी की मौत से जुड़े हालात की जांच अभी भी जारी है. गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, सबसे पहले मामले में वरहान को 20 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था. बम्बल पर मिली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि शराब पीने के बाद वह गुस्से में आ गया था.