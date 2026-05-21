क्या वो आ गए जिनका था सदियों से इंतजार… दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह पर ऐसा क्या हुआ; चौंक गए वैज्ञानिक

America Area 51 UFO landing site: अमेरिका में UFO लैंडिंग की चर्चा जोरों पर है. पिछले दिनों बेहद गोपनीय Area 51 बेस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक अजीब गोलाकार बनावट दिखी है. इसके बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि यह कोई गुप्त UFO लैंडिंग साइट हो सकती है. Google Earth पर दिखी यह बनावट बेस से ठीक चार मील उत्तर-पूर्व में यानी नेवादा के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है. बताया जा रहा है कि यह नेवादा के बंजर रेगिस्तान में तराशे गए एक बड़े और करीब एकदम गोल घेरे जैसा दिखता है. इसकी हल्की रंगत वाली मिट्टी आस-पास के गहरे रंग के इलाके से बिल्कुल अलग नज़र आ रही है. इसके साथ ही यह भी पता चला है कि इसके ठीक बीच में एक छोटा उठा हुआ ढांचा या टीला है. जब इसे ऊपर से देखा जाता है, तो इसकी परछाई इसे किसी विशाल लक्ष्य या लैंडिंग मार्कर जैसा दिखाती है.

‘एलियन क्रैश साइट’ जैसा आ रहा नजर

एक संकरी कच्ची सड़क सीधे इस गोलाकार खाली जगह तक जाती है. इसके बाद अचानक इस ढांचे के पास आकर खत्म हो जाती है. इससे इस जगह का एकाकी और रहस्यमयी रूप और भी गहरा हो जाता है. इस बनावट की एक तस्वीर 37°16’34.5″N 115°45’18.6″W पर मिली है और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यहां यूज़र्स ने सुझाव दिया है कि यह किसी ‘एलियन क्रैश साइट’ जैसा दिखता है. हालांकि इस खोज ने कई तरह की अजीबोगरीब अटकलों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ अन्य सोशल मीडिया यूज़र्स ने ज़्यादा यथार्थवादी राय भी साझा की है. उनका कहना है कि यह ढांचा Groom Lake के पूर्व में स्थित Weapons Test Range पर मौजूद कोई ‘बम टारगेट’ (बमबारी का लक्ष्य) हो सकता है.

जीब गोलाकार बनावट से बना संशय

शीत युद्ध (Cold War) के दौर में हथियारों के परीक्षण और पायलटों के प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान नेवादा के रेगिस्तान में इस तरह के लक्ष्यों का इस्तेमाल आम बात थी. बेहद गोपनीय Area 51 बेस से कुछ ही मील की दूरी पर एक अजीब गोलाकार बनावट दिखी है, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि यह कोई गुप्त UFO लैंडिंग साइट हो सकती है. इसके चलते वैज्ञानिक भी सकते में हैं.

नेवादा रेगिस्तान में मौजूद है गोपनीय अड्डा

बेहद गोपनीय Area 51 बेस से कुछ ही मील की दूरी पर एक अजीब गोलाकार बनावट दिखी है, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि यह कोई गुप्त UFO लैंडिंग साइट हो सकती है. यहां पर जान लें कि एरिया 51 (Area 51) अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित अमेरिकी वायु सेना का एक अति-गोपनीय सैन्य अड्डा है. यह लास वेगास से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में ग्रूम लेक (Groom Lake) के पास है. दशकों तक इसके अस्तित्व को गुप्त रखा गया था, जिस कारण इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है.

वहीं, दावा किया जा रहा है कि यह विशाल गोलाकार खाली जगह हवा से आसानी से दिखाई देती होगी. इससे लड़ाकू विमानों के पायलटों को बमबारी का अभ्यास करने में या सैन्य दस्तों को लक्ष्य-निर्धारण प्रणालियों, रडार उपकरणों और हवाई सेंसरों का परीक्षण करने में मदद मिलती होगी। इस बनावट के बीच में एक छोटी, ऊंची चीज़ या टीला है. यह शायद ट्रेनिंग मिशन के दौरान विमानों के लिए मुख्य निशाना (aiming point) रहा होगा.

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