US News: अमेरिका के टेक्सास में बॉयफ्रेंड की करतूत, शादीशुदा प्रेमिका के घर से बाहर जाते ही बन जाता था ‘हैवान’

अमेरिका के टेक्सास में 2 साल की बच्ची की मौत के पीछे की वजह और मां की चुप्पी ने लोगों को भी हैरान कर दिया है. आरोप है कि उसकी मां के बॉयफ़्रेंड ने बच्ची को बुरी तरह पीटा था, लेकिन मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ़्रेंड जेल जाए. इस बीच पिटाई के चलते टेक्सास में अपनी मां के बॉयफ़्रेंड की पिटाई के बाद ज़िंदगी के लिए लड़ रही दो साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई.

28 साल की जैज़मिन सिस्नेरोस की बेटी की गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को मौत हो गई. आरोप है कि उसकी मां के बॉयफ़्रेंड गेरार्डो गोंजालेज ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था. सिस्नेरोस और 29 साल का गोंजालेज 6 अगस्त की रात हैरिस काउंटी के एक स्प्रिंग गैस स्टेशन पर पहुंचे और बेहोश बच्ची के लिए मदद मांगी. वहीं अस्पताल में एक हफ़्ते से भी कम समय रहने के बाद बच्ची की मौत हो गई. हैरिस काउंटी के शेरिफ़ एड गोंजालेज ने इसकी पुष्टि की.

ABC 13 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी वकीलों का कहना है कि सिस्नेरोस को पहले हुई मारपीट के बारे में पता था, लेकिन उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वह गोंजालेज को जेल जाने से बचाना चाहती थी. Fox 26 की रिपोर्ट के मुताबिक, दो साल की बच्ची की पहचान जेनेसा मार्टिनेज के तौर पर हुई है. उसे कई जानलेवा चोटें आई थीं.

मारे थे मुक्के, फट गया था लिवर

अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, गोंजालेज ने कथित तौर पर माना कि उसने दो साल की बच्ची के सिर पर कई बार मारा, उसकी छाती, पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों पर मुक्के मारे और उसके पेल्विस (कूल्हे की हड्डी) पर पैर से जोर से मारा. वहीं, शिकायत के बाद 28 साल की जैज़मिन सिस्नेरोस को मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया. आरोप है कि उन्होंने इस बात की रिपोर्ट नहीं की कि उनका बॉयफ़्रेंड उनकी दो साल की बेटी को पीट रहा था, जिससे बच्ची की गुरुवार दोपहर मौत हो गई.

वहीं,दो साल की बच्ची जेनेसा मार्टिनेज़ के शरीर पर कई जानलेवा चोटें पाई गईं. इनमें पेल्विस (कूल्हे की हड्डी) का टूटना, लिवर का फटना और खोपड़ी का फ्रैक्चर शामिल था. वहीं, सिस्नेरोस के बॉयफ़्रेंड गेरार्डो गोंजालेज ने कथित तौर पर बच्ची के सिर, पेट, पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों पर मुक्के मारने और उसके पेल्विस पर पैर से ज़ोर से कुचलने की बात कबूल की

मां पर सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप नहीं

जेल रिकॉर्ड के अनुसार, मां पर शारीरिक शोषण में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप नहीं है, लेकिन उसे मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया और गोंजालेज की तरह ही गंभीर अपराध का आरोप लगाते हुए $500,000 का बॉन्ड लगाया गया.

दी थी जान से मारने की धमकी

ABC13 की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हुई सुनवाई में अभियोजकों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ पहले भी कई बार शारीरिक शोषण हुआ था, लेकिन सिस्नेरोस ने इनमें से किसी भी घटना की रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि गोंजालेज जेल जाए. फॉक्स 26 की रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्नेरोस के वकील जेम्स स्टैफ़र्ड ने कहा कि गोंजालेज ने मां को धमकाया था; उसने कथित तौर पर ‘कार्टेल कनेक्शन’ का इस्तेमाल करके उसे डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी.