Home > विदेश > California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली

California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली

California Fishermen Sea Mystery: कैलिफ़ोर्निया के मछुआरों को 26 सालों से परेशान कर रहे समुद्र के एक डरावने रहस्य का समाधान तब हुआ, जब समुद्र किनारे इंसानी हड्डी बहकर आई.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 12:52:57 PM IST

California Fishermen Sea Mystery
California Fishermen Sea Mystery


California Fishermen Sea Mystery: अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के मछुआरों को 26 साल से परेशान कर रहे समुद्र के एक डरावने रहस्य का समाधान तब हुआ, जब किनारे पर एक इंसानी हड्डी मिली. ‘सिल्वर स्प्रे’ पर सवार नाविकों ने बताया कि वर्ष 1999 में कैलिफ़ोर्निया तट के पास उनकी कमर्शियल मछली पकड़ने वाली नाव के पायलटहाउस को 18 फीट ऊंची लहर ने अपनी आगोश में ले लिया था. इसके बाद जोनाथन रक्सा समुद्र में गायब हो गए. अपनी जान बचाने की कहानी सुनाने वाले डरे हुए क्रू मेंबर्स के 26 साल से ज़्यादा समय बाद उत्तरी कैलिफ़ोर्निया के एक बीच पर मिली कूल्हे की हड्डी (पेल्विक बोन) से आखिरकार रक्सा के साथ क्या हुआ, इसका पता चला? 

मार्च, 2026 में उत्तरी कैलिफोर्निया के सेंटरविले बीच पर ये अवशेष मिले और हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ़ ऑफिस को इसकी सूचना दी गई. डिप्टीज़ ने हड्डी बरामद की और DNA एनालिसिस के लिए कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस भेजने से पहले इसकी पहचान इंसानी सैक्रम (रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की हड्डी) के तौर पर की. शेरिफ़ ऑफिस ने पिछले बुधवार (16 सितंबर, 2026) को बताया कि इससे मिले प्रोफ़ाइल का मिलान रक्सा के परिवार के DNA से हुआ.

You Might Be Interested In

‘लॉस एंजिल्स टाइम्स’ की 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक, गायब होने के समय 37 साल के और तीन बच्चों के पिता रक्सा एक सच्चे ईसाई और मछुआरे थे. वह अपने पुश्तैनी घर लाओस की एक इवेंजेलिकल यात्रा के लिए पैसे बचा रहे थे. KTLA के अनुसार, 14 दिसंबर 1999 को वे और क्रू के तीन अन्य सदस्य ‘सिल्वर स्प्रे’ पर सवार होकर निकले थे, तभी हम्बोल्ट बे के मुहाने के पास 18 फीट ऊंची लहर ने टक्कर मारी और पायलटहाउस को मुख्य ढांचे (हल) से पूरी तरह अलग कर दिया.

26 साल से थे गायब

कप्तान अल बर्न्स ने बाद में लॉस एंजिल्स टाइम्स को बताया कि मुझे पक्का लग रहा था कि मैं मरने वाला हूं. उत्तरी कैलिफ़ोर्निया के एक बीच पर मिली पेल्विक बोन (कूल्हे की हड्डी) की पहचान जोनाथन रक्सा के तौर पर हुई है. रक्सा एक मछुआरे थे जो 26 साल से भी ज़्यादा समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे.

जोनाथन रक्सा के अवशेष सेंटरविले बीच पर मिले. यह जगह उस जगह से लगभग 15 मील दक्षिण में है जहां लगभग 30 साल पहले सिल्वर स्प्रेयर नाव डूबी थी. जोनाथन रक्सा के अवशेष सेंटरविले बीच पर मिले. यह जगह उस जगह से लगभग 15 मील दक्षिण में है जहां लगभग 30 साल पहले ‘सिल्वर स्प्रेयर’ नाव डूबी थी.

लोगों ने देखा बर्न्स को डूबते हुए

 कप्तान अल बर्न्स ने बताया कि जब 35 फ़ीट लंबी नाव डूब रही थी, तो उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को पानी में डूबते हुए देखा था. पानी की दूसरी लहर बर्न्स को बहा ले गई और वह सौ गज दूर सतह पर आए. उन्होंने तैरने वाले 5 गैलन के तेल के डिब्बे को पकड़ा और कुछ ही देर बाद टीम के दूसरे दो सदस्यों ने उन्हें खींचकर एक राफ़्ट पर चढ़ाया. इसके बाद रक्सा फिर कभी नहीं दिखे, जब तक कि पिछले वसंत में सेंटरविले बीच पर वह हड्डी नहीं मिली. यह हड्डी दुर्घटना वाली जगह से लगभग 15 मील दक्षिण में और 26 साल बाद मिली थी.

यह भी पढ़ें: एक-एक कर 9 खूबसूरत युवतियों को किसने मारा? क्या हत्या से पहले किया गंदा काम; बढ़ गया सस्पेंस

हंबोल्ट काउंटी शेरिफ़ ऑफ़िस ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह मामला लापता लोगों के परिवार के सदस्यों से DNA सैंपल इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने के महत्व को उजागर करता है. ये सैंपल जांच में अहम सुराग दे सकते हैं और लापता लोगों की पहचान करने और मामलों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर सकते हैं. भले ही किसी व्यक्ति के गायब हुए कई दशक बीत चुके हों.  

यह भी पढ़ें: थाईलैंड की 24 खूबसूरत युवतियों को ब्रिटेन कैसे लाया गया, कहां शुरू हुआ बदनाम ‘धंधा’

Tags: crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026
California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली
California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली
California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली
California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली
California Fishermen Sea Mystery: 18 फीट ऊंची लहर में गायब हो गया था शख्स, 26 साल बाद खुला ऐसा रहस्य; परिवार में मची खलबली