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US News: महिला टीचर ने छात्रों को भेजीं अश्लील तस्वीरें और वीडियोज, एक में वह पूरी तरह…, मकसद जानकर पुलिस के भी उड़े होश

Beautiful Teacher Accused Child Grooming: महिला टीचर Haley Krista Radabaugh पर कम उम्र के लड़कों को फ़्लर्ट वाले मैसेज भेजने का भी आरोप लगा है, जिनमें 'किस वाले इमोजी' भी शामिल हैं.

By: JP Yadav | Published: May 24, 2026 10:12:02 AM IST

US News : स्कूल के तीन छात्रों को खूबसूरत महिला टीचर ने क्यों भेजे अश्लील वीडियोज?
US News : स्कूल के तीन छात्रों को खूबसूरत महिला टीचर ने क्यों भेजे अश्लील वीडियोज?


Beautiful Teacher Accused Child Grooming: अमेरिका के टेक्सास (Texas) शहर में एक खूबसूरत महिला टीचर की अजीब करतूत सामने आआ है. उस पर ‘चाइल्ड ग्रूमिंग’ का आरोप लगा है. आरोप है कि उसने एक टीनएज लड़के को आपत्तिजनक मैसेज भेजे और नहाकर बाहर निकलते हुए की एक तस्वीर भी भेजी. इसके बाद टेक्सास पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी में 28 वर्षीय हेली क्रिस्टा राडाबॉघ  (Haley Krista Radabaugh) को 15 मई, 2026 को ‘चाइल्ड ग्रूमिंग’ के आरोपों में गिरफ़्तार किया गया.  मिडिल स्कूल के एक छात्र ने एक रिसोर्स ऑफ़िसर को जानकारी दी कि वह कम से कम तीन लड़कों के साथ अश्लील बातचीत कर रही थी.  इन आरोपों के बाद NBC DFW को मिले गिरफ़्तारी वारंट के बाद  Haley Krista Radabaugh को पुलिस ने धर दबोचा.

टीचर ने क्या लिखा था छात्र को

28 साल की टीचर  Haley Krista Radabaugh पर आरोप है कि उसने 14 साल के लड़के को Instagram पर अश्लील मैसेज तो भेजे ही साथ ही नहाते हुए तस्वीरें भी भेज डालीं.  टीचर का इरादा छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाना था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेक्सास के adabaugh, Dallas से करीब आधे घंटे की दूरी पर स्थित Irving में स्थित Barbara Bush Middle School में आर्ट टीचर के तौर पर काम करती थी. पीड़ित किशोरों में से एक ने बताया कि Radabaugh ने अपनी गिरफ़्तारी से दो दिन पहले Instagram पर उसे एक बेहद आपत्तिजनक और अश्लील इशारे वाले मैसेज भेजे थे. ये एक-दो नहीं बल्कि कई मैसेज थे. 

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बेहद अश्लील थी Haley Krista Radabaugh की फोटो

उसने लिखा था- ‘तुम्हारे आने से पहले एक लड़का था जिस पर मेरा बहुत ज़ोरदार क्रश था.’मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कि तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो भेजो और मैं तुम्हें अपनी एक फ़ोटो भेजूंगी.’ आरोप है कि महिला टीचर Haley Krista Radabaugh उन टीनएज लड़कों में से एक को अश्लील तस्वीरें भेजीं, जिसके बारे में जांचकर्ताओं ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वह फ़ोटो नहाने के बाद ली गई थी. वह फ़ोटो सिर्फ  छाती के ऊपर  तक की थी. वहीं जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे.

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कौन है हेली क्रिस्टा राडाबॉघ  Haley Krista Radabaugh

महिलाक्रिस्टा राडाबॉघ  पहले इरविंग टेक्सास में Barbara Bush Middle School में मिडिल स्कूल की आर्ट टीचर के तौर पर पढ़ाती थीं. छात्रों ने बताया कि राडाबॉघ ने कथित तौर पर उन्हें एक ‘शावर फ़ोटो’ और गलत मैसेज भेजे थे. ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट में वह अपने पुराने सहकर्मियों के साथ दिख रही हैं.

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छात्रों को बेब कहकर बुलाया!

कथित तौर पर उसने एक मैसेज में पीड़ितों में से एक को ‘बेब’ कहकर बुलाया था. कई छात्रों ने बताया कि राडाबॉघ ने उन्हें ड्रग्स भी दिए थे. इसके बाद क्या उनके साथ महिला टीचर ने शारीरिक संबंध बनाए या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है. राडाबॉघ का एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है. यहां पर वह अपनी कलाकृतियां पोस्ट करती हैं. इनमें मॉडर्न आर्ट भी शामिल हैं. अप्रैल के अंत तक वह इस पर सक्रिय थीं.

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Tags: US News
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