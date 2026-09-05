खतरे में अमेरिका के 10 लाख लोगों की जिंदगी! 3 तूफानों के अलर्ट ने बढ़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन

पैसिफिक से गुजर रहे 3 हरिकेन यानी चक्रवाती तूफान कैलिफ़ोर्निया और हवाई राज्य के पास पहुंच रहे हैं. इसके चलते लाखों अमेरिकियों को जानलेवा असर के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है. कहा जा रहा है कि इन 3 तूफानों के चलते ना केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि इससे कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं.

हरिकेन लोवेल के लेबर डे के तुरंत बाद हवाई आइलैंड पर खतरा पैदा करने की उम्मीद है, क्योंकि कैटेगरी 3 का यह बड़ा तूफ़ान उत्तर की ओर तेज़ी से मुड़ेगा. इसके बाद शायद काउई या ओ’आहू आइलैंड पर सीधा असर डालेगा. इस बीच हरिकेन मैरी मेक्सिको के तट की ओर बढ़ रहा है और प्रेडिक्शन मॉडल अभी भी इस बात की मज़बूत संभावना दिखाते हैं कि कैटेगरी 2 का साइक्लोन पूर्व की ओर मुड़ेगा और कैलिफ़ोर्निया के तट से टकराएगा.

नेशनल हरिकेन सेंटर (NHC) पहले ही चेतावनी दे चुका है कि लेबर डे की छुट्टियों के वीकेंड में दोनों राज्यों में भीड़भाड़ वाले बीच और किनारे पर जानलेवा हालात हो सकते हैं, जिसमें तेज़ लहरें और खतरनाक रिप करंट शामिल हैं. रिप करंट पानी के मज़बूत, पतले चैनल होते हैं जो तेज़ी से किनारे से दूर बहते हैं. ये अक्सर तैराकों को समुद्र में खींच लेते हैं. ये जानलेवा हो सकते हैं क्योंकि ये लोगों को गहरे पानी में बहा ले जाते हैं, और करंट से लड़ने की कोशिश में उन्हें थका देते हैं.

ट्रॉपिकल डिप्रेशन में कमज़ोर हो जाएगा तूफान

तूफान मैरी के तट के पास आने से सैन डिएगो और लॉस एंजिल्स सहित पूरे दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में भारी बारिश से छुट्टियों के वीकेंड खराब होने की उम्मीद है. NHC को उम्मीद है कि मैरी वेस्ट कोस्ट तक पहुंचने से पहले एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन में कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन लोवेल के लेबर डे तक एक बड़ा तूफान बने रहने का अनुमान है. इससे दस लाख से ज़्यादा निवासियों और पर्यटकों के लिए खतरनाक मौसम हो सकता है.

हवाएं और तेज बारिश से होगी दिक्कत

एक्यूवेदर के लीड तूफान एक्सपर्ट एलेक्स दासिल्वा ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि लोवेल तूफान के बड़े आकार के साथ इतना करीब आएगा कि द्वीपों के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश, तेज़ हवाओं और शायद बिजली कटौती के रूप में ज़्यादा असर डालेगा.

लैंडफॉल करने के बाद दू चला जाएगा

इस हफ़्ते अस्त-व्यस्त पैसिफिक महासागर में तीसरा हरिकेन यह कैरिना है, जिसके बारे में शुरू में डर था कि यह कैलिफ़ोर्निया में ऐतिहासिक लैंडफॉल करेगा, लेकिन फिर जमीन से दूर चला जाएगा. वहीं, कैलिफ़ोर्निया में मौसम बताने वालों ने चेतावनी दी है कि लंबा वीकेंड ज़्यादा नमी, बारिश और लोकल बीच पर खासकर लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो में खतरनाक सर्फ से भरा हो सकता है.