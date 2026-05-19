US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत

US Mosque Attack: अमेरिका के सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. यहां दो टीनएजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं बाद में वह हमलावर भी गाड़ी के भीतर मृत पाए गए. CNN के मुताबिक, FBI सैन डिएगो के स्पेशल एजेंट इन चार्ज मार्क रेमिली ने इस मामले में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ‘दो टीनएजर हमलावर बाद में सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के पास खड़ी गाड़ी में मृत पाए गए. जानकारी के मुताबिक, दोनों टीएनजर 17 और 19 साल के थे और उन्होंने हमला करने के बाद खुद की गोली मार ली.

घर से लेकर गया था बंदूक

अधिकारियों ने CNN को जानकारी दी, दोनों हमलावरों में से एक अपने घर से बंदूर लेकर पहुंचा था. साथ ही उसने अपने ही घर पर सुसाइड नोट भी छोटा था. उस नोट में नस्ल के आधार पर गर्व की बातें लिखी थी.

मृतकों में सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 11:45 बजे पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, तब वहां तीन लोगों के शव मिले. मरने वालों में मस्जिद का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था. पुलिस के अनुसार, गार्ड ने बहादुरी और समझदारी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाने में मदद की. घटना के बाद पुलिस इलाके में घर-घर जाकर हमलावरों की तलाश कर रही थी. इसी दौरान कुछ ब्लॉक दूर फिर से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

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हेट स्पीच से जुड़ा मामला

पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही हैं. जिसकी जांच हेट क्राइम के तैर पर की जा रही है. ‘द टाइम्स’ के सुत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि गाड़ी में हमलावर मृत मिले, उसमें इस्लाम विरोधी आर्टिकल भी मिले हैं. पुलिस को इस मामले में एक संदिग्ध से जुड़ा एक सुसाइड नोट मिला है. अधिकारियों के मुताबिक, एक संदिग्ध ने अपने माता-पिता के घर से बंदूक का इस्तेमाल किया था. मस्जिद के इमाम ताहा हसन ने मामले पर कहा कि ‘हमले पहले इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है. पूजा स्थल को इस तरह से निशाना बनाना निंदनीय है.’

जांच में जुटी पुलिस

FBI डायरेक्टर Kash Patel ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि एफबीआई अधिकारी तुरंत मस्जिद पहुंचे और पीड़ितों की मदद की. उन्होंने कहा कि स्थानीय एजेंसियों की सहायता के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही, जांच से जुड़ी नई जानकारी मिलने पर जनता को लगातार अपडेट दिया जाएगा.

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