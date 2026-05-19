Home > विदेश > US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत

US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत

US Mosque Attack: San Diego की सबसे बड़ी मस्जिद में दो किशोर हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. बाद में दोनों आरोपी पास खड़ी गाड़ी में मृत मिले.

By: Preeti Rajput | Published: May 19, 2026 9:53:19 AM IST

अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म!
अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म!


US Mosque Attack: अमेरिका के सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. यहां  दो टीनएजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं बाद में वह हमलावर भी गाड़ी के भीतर मृत पाए गए. CNN के मुताबिक, FBI सैन डिएगो के स्पेशल एजेंट इन चार्ज मार्क रेमिली ने इस मामले में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ‘दो टीनएजर हमलावर बाद में सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के पास खड़ी गाड़ी में मृत पाए गए. जानकारी के मुताबिक, दोनों टीएनजर 17 और 19 साल के थे और उन्होंने हमला करने के बाद खुद की गोली मार ली. 

घर से लेकर गया था बंदूक 

अधिकारियों ने CNN को जानकारी दी, दोनों हमलावरों में से एक अपने घर से बंदूर लेकर पहुंचा था. साथ ही उसने अपने ही घर पर सुसाइड नोट भी छोटा था. उस नोट में नस्ल के आधार पर गर्व की बातें लिखी थी. 

You Might Be Interested In

मृतकों में सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 11:45 बजे पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, तब वहां तीन लोगों के शव मिले. मरने वालों में मस्जिद का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था. पुलिस के अनुसार, गार्ड ने बहादुरी और समझदारी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाने में मदद की. घटना के बाद पुलिस इलाके में घर-घर जाकर हमलावरों की तलाश कर रही थी. इसी दौरान कुछ ब्लॉक दूर फिर से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

Channel 4 Reality Show: खूबसूरत युवतियां रोकती रहीं… कैमरे के सामने भी नहीं माने, सोफे पर भी बनाए शारीरिक संबंध

हेट स्पीच से जुड़ा मामला 

पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही हैं. जिसकी जांच हेट क्राइम के तैर पर की जा रही है. ‘द टाइम्स’ के सुत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि गाड़ी में हमलावर मृत मिले, उसमें इस्लाम विरोधी आर्टिकल भी मिले हैं. पुलिस को इस मामले में एक संदिग्ध से जुड़ा एक सुसाइड नोट मिला है. अधिकारियों के मुताबिक, एक संदिग्ध ने अपने माता-पिता के घर से बंदूक का इस्तेमाल किया था. मस्जिद के इमाम ताहा हसन ने मामले पर कहा कि ‘हमले पहले इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है. पूजा स्थल को इस तरह से निशाना बनाना निंदनीय है.’

जांच में जुटी पुलिस 

FBI डायरेक्टर Kash Patel ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि एफबीआई अधिकारी तुरंत मस्जिद पहुंचे और पीड़ितों की मदद की. उन्होंने कहा कि स्थानीय एजेंसियों की सहायता के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही, जांच से जुड़ी नई जानकारी मिलने पर जनता को लगातार अपडेट दिया जाएगा.

Video: सड़क पर युवा जोड़े पर की लाठी-डंडोंं की बरसात, लड़के के लिए ढाल बनी लड़की, नहीं पसीजा लोगों का दिल

Tags: Donald Trumphome-hero-pos-5US Mosque AttackUS News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत
US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत
US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत
US Mosque Attack: अमेरिका में मुसलमानों पर जुल्म! मस्जिद पर हुआ ऐसा हमला; 5 लोगों की हुई मौत