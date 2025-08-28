मिनियापोलिस के हमलावर ने बंदूक पर ऐसा क्या लिखा? देख कांपने लगे ट्रंप, अमेरिका से इजरायल तक मचा हड़कंप

Minneapolis school shooting: अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार को एक स्कूल में हुई गोलीबारी में दो बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। गोलीबारी की इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। उसके पास से बरामद बंदूक को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए थे।

बंदूक पर लिखी थी ये चीज

मिनियापोलिस में गोलीबारी करने वाले युवक की बंदूकों पर ‘न्यूक इंडिया’ और ‘माशा अल्लाह’ लिखा हुआ था। बंदूक चलाने वाले हमलावर की पहचान रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, हमलावर ने घटना को अंजाम देने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए थे।

14 बच्चे घायल

पुलिस ने बताया कि घायलों में 6 से 15 साल की उम्र के 14 बच्चे शामिल हैं, जिनके बचने की उम्मीद है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के तीन फ़ारसी नागरिक भी घायल हुए हैं।

Minnesota shooter had “Mashallah” and “Nuke India” written on his gun. He also wrote “Israel Must Fall”. Clearly influenced by anti-Indian and Anti-Jewish Islamic propaganda. Not really a shocker to see a person like this living in Ilhan Omar’s district kill Catholics.… pic.twitter.com/e8decaVYCl — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 27, 2025

यहूदी-विरोधी संदेश

मिनियापोलिस में गोलीबारी करने वाले हमलावर की बंदूक की मैगजीन पर अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी लिखा हुआ था। इसमें ‘डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो’ लिखा था, साथ ही ‘इज़राइल का पतन होना चाहिए’ जैसे संदेश भी थे। मिनियापोलिस हमले से कुछ घंटे पहले जारी किए गए एक वीडियो में, कथित शूटर रॉबिन वेस्टमैन की बंदूक की मैगजीन पर यहूदी-विरोधी और ट्रंप-विरोधी संदेश दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, वीडियो में वेस्टन की यहूदी-विरोधी विचारधारा भी उजागर हुई है, उसके उपकरणों पर यहूदी-विरोधी संदेश लिखे हुए हैं और उसकी एक बंदूक पर “इज़राइल का पतन होना चाहिए” लिखा हुआ है।

वायरल हो रहा है वीडियो

बता दें कि स्कूली छात्रों पर गोलीबारी करने वाले शूटर ने हमले से पहले कुछ वीडियो जारी किए थे। जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में, वेस्टमैन एक बंदूक की मैगजीन दिखाते हुए दिखाई दे रहा है, जिस पर “बच्चों के लिए”, “डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो”, “तुम्हारा भगवान कहाँ है?” जैसे शब्द लिखे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, कथित वीडियो हमले से कुछ घंटे पहले जारी किए गए थे। एक दूसरे वीडियो में हथियारों का एक जखीरा दिखाई दे रहा है। इसमें कई राइफलें और एक शॉटगन दिखाई दे रही हैं।