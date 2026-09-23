Melania Donald Trump: बाहर आ गई ड्रोनाल्ड टंप के घर की बात, मेलानिया ने पति को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

Melania Donald Trump: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव 2026 को लेकर नए सर्वे ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है. ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए महंगाई और बेरोजगारी समेत कई अन्य घरेलू स्तर पर भी टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है. पिछले सप्ताह शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को किए गए एनबीसी न्यूज के एक नए सर्वे के मुताबिक, मिडटर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी मतदाताओं का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आ गया है. इसल बीच पत्नी मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि उनके पति ईरान और यूक्रेन में चल रहे युद्धों से घिरे अपने दूसरे कार्यकाल में बेहतरीन काम कर रहे हैं. न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के अगले दिन बुधवार (23 सितंबर, 2026) को फॉक्स न्यूज़ पर फर्स्ट लेडी ने यह नपी-तुली राय दी है.

अच्छा काम कर रहे डोनाल्ड : मेलानिया

मेलानिया ने पति और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के बारे में कहा कि वह (डोनाल्ड ट्रंप) बहुत फोकस्ड हैं. उन पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं. अभी दुनिया भर में जो हो रहा है, वह बहुत अलग है. लेकिन मुझे लगता है कि वह जितना हो सके, उतना अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह बिना रुके काम करते हैं. उनमें किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा एनर्जी है. वह सुबह से शाम तक बिना रुके काम करते हैं.

कभी-कभी पत्नी की नहीं सुनते डोनाल्ड ट्रंप

होस्ट ब्रायन किल्मीड ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने भाषणों और इंटरव्यू के बाद उनकी राय लेते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के UN में प्रदर्शन पर उनकी राय पूछी. उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और भाषण भी शानदार था. उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे सच कहती हूं. कभी-कभी वह मेरी बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हमेशा सच ही कहती हूं.

यहां पर बता दें कि मंगलवार को UN हेडक्वार्टर के हॉल में मेलानिया मौजूद थीं, जब उनके 80 वर्षीय पति ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की धमकी दी और दुनिया के नेताओं से ईरान को पूरी तरह आर्थिक रूप से अलग-थलग करने में उनका साथ देने की अपील की। न्यूयॉर्क में भाषण देने के अगले दिन, बुधवार को मेलानिया ने ‘फॉक्स एंड फ्रेंड्स’ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ट्रंप के भाषण की बहुत तारीफ की.

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