Habibi meaning Blue Wave 2026: इतिहास रचा डेमोक्रेट्स ने, फिर ‘ब्लू वेव 2026’ और ‘हबीबी’ क्यों गूगल पर करने लगा ट्रेंड

Habibi meaning Blue Wave 2026: अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव 2026 में सत्तासीन राजनीतिक दल रिपब्लिकन के साथ-साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा है. इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है. अब कई बिल और अहम फैसलों की अंतिम मुहर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलें आएंगीं. वहीं, 4 नवंबर को अमेरिका में गूगल सर्च पर 2026 के मिडटर्म चुनावों का दबदबा रहा. गूगल ट्रेंड्स के डेटा के अनुसार, पिछले 24 घंटों में “अलास्का सीनेट रेस” (Alaska Senate race) सबसे ज्यादा सर्च की गई. इसके ठीक बाद टेक्सास आखिरी बार कब ‘ब्लू’ (डेमोक्रेटिक) था (When was the last time Texas was blue) सर्च किया गया.

US मिडटर्म चुनाव किसकी मिली मात

2026 के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जोरदार वापसी देखने को मिली और अनुमान के मुताबिक, पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. डेमोक्रेट्स ने कई चौंकाने वाली जीतें दर्ज कीं, जिनमें पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन गढ़ माने जाने वाले इलाके भी शामिल हैं. मिसिसिपी में डेमोक्रेट स्कॉट कोलोम और रिपब्लिकन सिंडी हाइड-स्मिथ के बीच सीनेट की कड़ी टक्कर चल रही है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिसिसिपी ने पिछले 40 से अधिक वर्षों में सीनेट के लिए किसी डेमोक्रेट को नहीं चुना है.

अलास्का में भी सीनेट की दौड़ का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है. AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को भी अमेरिकी सीनेट के दो चुनावों के नतीजे स्पष्ट नहीं थे. एक बेहद रूढ़िवादी माने जाने वाले मिसिसिपी में और दूसरा अलास्का में जहां धोखाधड़ी के आरोप लगे थे. यह स्थिति तब है जब एक दिन पहले ही डेमोक्रेट्स ने पूरे देश में शानदार जीत हासिल की है. सीनेट में डेमोक्रेट्स अब दक्षिण कैरोलिना, टेक्सास और कंसास जैसे उन इलाकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ रहे हैं.

4 नवंबर को अमेरिका में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई 10 चीजें

यहां 4 नवंबर को अमेरिका में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई 10 चीजों की सूची दी गई है

1. अलास्का सीनेट चुनाव (Alaska Senate race)

2. टेक्सास आखिरी बार कब ‘ब्लू’ (डेमोक्रेटिक) था

3. ब्रैंडन गिल (Brandon Gill)

4. ब्लू वेव 2026 (Blue wave 2026)

5. मिसिसिपी चुनाव परिणाम

6. 2026 अमेरिकी चुनाव परिणाम (स्पेनिश में)

7. ‘हबीबी’ का अर्थ (Habibi meaning)

8. हिनोजोसा (Hinojosa)

9. लॉरेन बोबर्ट (Lauren Boebert)

10. AEK बनाम रियल मैड्रिड

पिछले 24 घंटों में गूगल पर अलास्का सीनेट चुनाव और टेक्सास आखिरी बार कब ‘ब्लू’ था. इन दोनों को 10 लाख (एक मिलियन) से ज्यादा बार सर्च किया गया. ब्रैंडन गिल और ब्लू वेव 2026 को भी 10 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया.

गूगल पर ‘हबीबी’ (Habibi) शब्द का अर्थ कर रहा ट्रेंड

हालांकि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से जुड़ी सर्च की सूची में हबीबी का अर्थ थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चुनावों के कारण ही यह अरबी शब्द चर्चा में आया. मिशिगन में जन्मे और मिस्र मूल के अब्दुल अल-सैयद बुधवार को अमेरिकी सीनेट के पहले मुस्लिम सदस्य चुने गए. अपनी जीत के भाषण में अल-सैयद ने मजाक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को हबीबी कहकर संबोधित किया. यह अरबी भाषा का एक प्यार भरा शब्द है.

अपनी जीत के भाषण में अल-सैयद ने कहा- ‘जेडी, हबीबी, यह कितनी अजीब बात है. संवैधानिक रूप से जनवरी में आपको ही मुझे शपथ दिलानी होगी. उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं. हालांकि, बुधवार को हबीबी के अर्थ को जानने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी. यह दिलचस्पी ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) के अनुसार शाम लगभग 6:18 बजे अपने चरम पर थी. इससे जुड़ी सर्च क्वेरी में हबीबी का अर्थ , जेडी हबीबी और हबीबी वेंस शामिल थे. सबसे ज़्यादा सर्च क्वेरी मिशिगन से आईं, जिसके बाद डेलावेयर और वेस्ट वर्जीनिया का नंबर रहा.

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